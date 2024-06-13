AB de frene bastı: Çin otomobillerine vergi barikatı

Türkiye ve ABD'nin ardından Avrupa Birliği (AB) de Çin otomobillerine yönelik önlemlerini sıkılaştırdı. AB, Çin'de üretilen elektrikli otomobillerin birlik üyesi ülkelere ithalatında 4 Temmuz tarihinden itibaren yüzde 38.1'e varan oranlarda ilave vergi getirmeye hazırlanıyor. AB Komisyonu, alınan kararlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Komisyon, soruşturmasında Çin'deki elektrikli araç değer zincirlerinin adil olmayan sübvansiyonlardan yararlandığı geçici sonucuna vardı" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, BYD'ye yüzde 17.4, Geely'e yüzde 20, SAIC'e yüzde 38.1 ilave vergi uygulanacağı, AB ile iş birliği yapan Çin'deki diğer elektrikli otomobil üreticilerinin yüzde 21 vergiye tabi tutulacağı, iş birliği yapmayanların de yüzde 38.1 ilave vergi ödeyeceği belirtildi.

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