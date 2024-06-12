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Borsa kazancına vergi yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, borsa kazançları üzerinden bir verginin gündemlerinde olmadığını söyledi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Haziran 2024 Güncelleme 12 Haziran 2024, 07:01
Borsa kazancına vergi yok

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, borsa kazançları üzerinden bir verginin gündemlerinde olmadığını söyledi. Yılmaz, "Kazançlar üzerinden bir vergi söz konusu değil, gündemimizde yok. Bu konuda yapılan spekülasyonlara hiçbir şekilde itibar edilmemesi gerekir. Yapılan işlemler üzerinden bir bedel alma, o da çok cüzi yani işte 'On binlerde diyelim bir, iki gibi bir şey olur mu, olmaz mı?' bunun tartışmaları yapılıyor. Kriptolarla ilgili de biraz daha yüksek oranda yine ama cüzi miktarlarda bunu yapma konusunda bir tartışma var. Bunun da amacı gelir değil. Çok sık giriş çıkışlarla borsada istikrar yeterince oluşmuyor. Biz istiyoruz ki yatırımcımız biraz daha uzun vadeli baksın" dedi. Yapılacak vergi düzenlemelerinin enflasyonu artırıcı değil, sosyal adaleti ve vergi adaletini sağlayıcı, kayıt dışılığı azaltıcı bir perspektifle hazırlandığını ifade eden Yılmaz, buna yönelik çalışmalarda, her teklifin artı ve eksilerinin, etki değerlendirmelerinin yapıldığını bildirdi.

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