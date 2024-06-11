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THY'den Kurban Bayramı tatili için plan yapanlara ek sefer müjdesi

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tatil planı yapanlar için THY'den ek sefer haberi geldi. THY'den yapılan açıklamada 18'i Ajet olmak üzere 90 ek sefer planlandı. Bu kapsamda 13-23 Haziran tarihleri arasında THY, başta Adana, Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir olmak üzere birçok noktaya ekstra sefer yapılacak.

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 17:07 Güncelleme 11 Haziran 2024, 17:07
THY’den Kurban Bayramı tatili için plan yapanlara ek sefer müjdesi

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Kurban bayramına sayılı günler kala, Türk Hava Yolları (THY) 18'i Ajet olmak üzere toplam 90 ek sefer planladığını açıkladı.

Bayram tatilini memleketlerinde veya tatil noktalarında değerlendirmek isteyen vatandaşların mağdur olmaması için havayolu şirketleri ek seferler planlamaya başladı.

ÖZELLİKLE TATİL BELDELERİ
Bu kapsamda 13-23 Haziran tarihleri arasında THY, başta Adana, Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir olmak üzere birçok noktaya toplam 18'i Ajet olmak üzere toplam 90 ek sefer planladığını açıkladı.

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