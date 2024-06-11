Google’a otel sorgusu cezası

Rekabet Kurulu, Google'a, yerel arama hizmetleri soruşturmasındaki süreli para cezasını durdurarak, otel sorguları bakımından tedbir önerilerini yerine getirmediği süre için 482 milyon lira ceza verdi.

Google'ın otel sorgularına ilişkin yerel arama hizmeti bakımından uygulamadığı tespit edilen tasarımları otel sorgularına ilişkin yerel arama hizmeti bakımından da uygulamaya alarak 21 Mayıs'ta süreci tamamladığı aktarılarak, şöyle denildi: "Günlük cezanın 21 Mayıs itibarıyla sonlandırılmasına, Google'a yerel arama hizmetlerine ilişkin yeni tasarımları otel sorguları bakımından uygulamamasının yaptırımı olarak 482 milyon lira ceza verilmesine karar verilmiştir."