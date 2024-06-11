Fiyatta ’engel’ çıkaran yandı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sundukları tarifelerde engellilere, harp ve vazife malulü şehit dul ve yetimleri ile gazilere yüzde 25 indirim uygulamakla yükümlü olan operatörlerin bu indirimleri uygulamadığını tespit etti. Kurum, bu kapsamda 7 şirkete toplam 20 milyon 350 bin TL idari para cezası kesti. Bu kullanıcılardan haksız yere tahsil edilen tutarlar kendilerine iade edilecek. Hükümet daha önce yaptığı çalışma ile engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile gaziler için 1 Ocak 2019'dan itibaren elektronik haberleşme hizmetlerinden yüzde 25 ek indirimle faydalanma imkanı getirmişti.

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