11.5 yılın en düşük işsizliği: Yüzde 8.5

İstihdamda yeni rekor geldi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; işsizlik oranı Nisan'da yüzde 8.5 ile 2012'nin Kasım ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. İşsizlik Mart ayına göre 0.1, 1 yıl öncesine göre ise 1.5 puan azaldı. İstihdam edilenlerin sayısı 1 yılda 983 bin kişi artarak 32 milyon 618 bine ulaştı. Nisan ayında gençlerde işsizlik oranı, yüzde 14.5 ile aylık bazda genç işsizlik verisinin açıklanmaya başladığı 2005'ten bu yana en düşük seviyeye indi. Kadınlarda yıllık bazda işsizlik 2.9 puan azalarak yüzde 11.1 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7.2 oldu. İşsiz sayısı ise Mart ayına göre 18 bin kişi azalarak 3 milyon 42 bin kişi ile 2015'in Eylül ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.



PROGRAMIN OLUMLU SONUÇLARI ALINIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kararlılıkla uyguladıkları programın olumlu sonuçlarını görmeye devam ettiklerini belirterek, "Ekonomimizin potansiyelini yükseltme yolunda, genç ve kadın istihdamındaki olumlu seyir umut verici" dedi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan da "Ekonomimiz istihdam üretmeye devam ediyor. İşsizlik oranımız, son 11 yılın en düşük seviyesinde. OVP ve 12. Kalkınma Planı doğrultusunda ekonomik istikrarı ve vatandaşlarımızın kalıcı refahını sağlayan politikalar ile istihdamı önceleyen adımlar atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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