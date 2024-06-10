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SGK'dan ayda 11.400 TL: Bakıcı desteğine başvuru yağıyor

3 ilde çalışan annelere yönelik destek büyük ilgi gördü. Başvurular ay sonuna kadar sürecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Haziran 2024 Güncelleme 10 Haziran 2024, 07:01
SGK’dan ayda 11.400 TL: Bakıcı desteğine başvuru yağıyor

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Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), 0-24 aylık çocuğu olan 3 bin 500 sigortalı anneye 12 ay boyunca ayda 325 euro destek vereceği 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki' projesine 5 günde 15 binden fazla anne başvurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "3 bin 500'ü anne, 3 bin 500'ü bakıcı olmak üzere 7 bin kadının kayıtlı istihdamı desteklenecek" dedi.

Işıkhan, şu bilgileri verdi: "12 ay boyunca Ankara, İzmir ve İstanbul'da başvuran annelerin çocukları 36 ayını doldurana kadar, çalıştırdıkları bakıcılar için teşvik ödemesinde bulunulacak. Projeyle aylık her bir çalışan anne için bugünkü kurla 11 bin 400 lira destek vereceğiz. Kayıtlar Temmuz'a kadar sürecek, Ağustos'ta annelere ödemelerimizi başlatacağız."

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