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Bitcoin neden düşüyor son dakika? 7 Haziran kripto paralar neden düşüyor 2024? BTC yükselecek mi?

Kripto para piyasalarında bir süredir gözlenen düşüş eğilimi, 7 Haziran 2024 tarihinde yeni bir ivme kazandı. Bitcoin (BTC) fiyatı, yazı hazırlanırken 70.000 doların altına düşerek 69.736 dolara kadar geriledi. Peki, Bitcoin neden düştü, düşmeye devam ediyor?

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 22:02 Güncelleme 07 Haziran 2024, 22:06
Bitcoin neden düşüyor son dakika? 7 Haziran kripto paralar neden düşüyor 2024? BTC yükselecek mi?

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ABD piyasaları açılmadan hemen önce açıklanan ekonomik veriler, kripto para piyasalarını olumsuz etkiledi. Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentilerin %20'den fazla üzerinde gelmesi, piyasalarda şok etkisi yarattı.

Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Son günlerde kripto para piyasalarında yaşanan sert düşüşler, yatırımcıların dikkatini çekti. Bitcoin, 69.300 dolara kadar gerilerken, spot altın fiyatları da yüzde 3 oranında düşerek 2.306 dolara kadar düştü. Bu ani değer kayıplarının arkasındaki nedenler, ekonomi verileri ve küresel piyasalardaki belirsizliklerde saklı.

ABD piyasaları açılmadan önce açıklanan veriler, ekonomik endişeleri artırdı. Özellikle Tarım Dışı İstihdam verisi, beklentilerin %20'den fazla üzerinde gelerek piyasalarda şok etkisi yarattı. Bu veri, istihdamın beklenenden daha hızlı arttığını gösterirken, ücret artışları da aylık %0,4 artışla talep enflasyonunun devam ettiğine işaret etti. Bu durum, enflasyonist baskıların süreceği endişelerini artırdı.

ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı

ABD'de tarım dışı istihdam, mayısta 272 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,9'dan 4'e yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam mayısta 272 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen tarım dışı istihdam verisinin, 182 bin kişi artması öngörülüyordu.

Bu dönemde istihdam, sağlık, kamu, eğlence ve konaklama ile profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler başta olmak üzere birçok sektörde artmaya devam etti.

Tarım dışı istihdama ilişkin mart ve nisan ayı verilerinde aşağı yönlü revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamda kaydedilen artış mart ayı için 315 binden 310 bine, nisan ayı için 175 binden 165 bine düşürüldü.

İŞSİZLİK ORANI YÜKSELDİ

ABD'de işsizlik oranı, mayıs ayında 0,1 puan artışla yüzde 4'e çıktı ve Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen işsizlik oranının bu dönemde nisan ayında olduğu gibi yüzde 3,9 olması öngörülüyordu.

Ülkedeki işsiz sayısı, mayısta 157 bin kişi artarak 6 milyon 649 bine yükseldi. İş gücüne katılım oranı ise 0,2 puan azalışla 62,5 oldu.

Söz konusu dönemde haftalık ortalama çalışma saati değişim göstermeyerek 34,3 olurken, ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,4 artarak 34,91 dolara yükseldi.

Piyasa beklentileri, ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi.

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