Bitcoin neden düşüyor son dakika? 7 Haziran kripto paralar neden düşüyor 2024? BTC yükselecek mi?

ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam mayısta 272 bin kişi arttı.

Bu dönemde istihdam, sağlık, kamu, eğlence ve konaklama ile profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler başta olmak üzere birçok sektörde artmaya devam etti.

Tarım dışı istihdama ilişkin mart ve nisan ayı verilerinde aşağı yönlü revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamda kaydedilen artış mart ayı için 315 binden 310 bine, nisan ayı için 175 binden 165 bine düşürüldü.