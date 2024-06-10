Gabar’da üretim 43 bin varile ulaştı

Türkiye Yüzyılı kapsamında yurdun dört bir yanında yer altı zenginlikleri çıkarılmaya başlandı. En büyük ve kaliteli petrol rezervlerine sahip olan Gabar Dağları'ndaki üretim de hızla arttı.

Bir yıl önce günde yaklaşık 18 bin varil üretilen sahadaki üretim 43 bin varile ulaştı. Gabar Dağı'nda Şehit Esma Çevik Petrol Üretim sahasını işadamları ve gazetecilerle gezen Şırnak Valisi Cevdet Atay, "Şırnak enerjinin başkentidir. Güneşi, kömürü ve petrolü var. Sene sonu 100 bin varil hedefliyoruz. Değerli iş insanlarımız, Şırnak'a yatırım yapsın" ifadesini kullandı.

Alanda çalışan mühendisler, "Burada Suudi Arabistan petrolüne denk nitelikte bir petrol çıkarılıyor. Rezervin debisi de çok yüksek. Bu da yüksek miktarlarda petrolün daha hızlı şekilde yüzeye çıkarılmasına imkan tanıyor. Diğer bölgelerde 1300 kuyudan günde 40 bin varil üretim yapılırken, Gabar'da 39 kuyunun üretimi bu miktarı aşmış durumda" sözleriyle bilgi paylaşımı yaptı.