Anneye erken emeklilik teklifi

Doğum oranlarındaki düşüşle birlikte çalışan annelere sağlanabilecek destekler için hazırlıklar başladı. AK Parti MKYK'da kadınların 'doğum izni süresinin, evden ve yarı zamanlı çalışma imkanlarının artırılması' yönündeki taleplerinin gündeme taşınmasının ardından hızla harekete geçildi. Konuyla ilgili dört bakanlık çalışmaya başlarken, etki analizi için harekete geçildi.

Bu kapsamda doğum izninin uzatılması durumunda oluşacak ilave maliyetin yanı sıra çalışan kadın sayısı, doğum oranı ve işten uzak kalma sürelerinin etkilerinin masaya yatırılarak bir yol haritası hazırlanacağı belirtiliyor. Çalışmalar sürerken, bir teklif de MHP'den geldi. MHP Milletvekili Naci Şanlıtürk, kadınların işe girişten önce yapmış oldukları doğumların da emeklilikte borçlanarak saydırılması teklifinde bulundu. Şanlıtürk, "Erkek sigortalılar askerlik süresini ilk işe giriş tarihinden önce veya sonra olmasına bakılmaksızın borçlanma yapabiliyorken, kadınlar doğum borçlanmasını sadece işe giriş tarihinden sonra doğan çocukları için yapabiliyor. Kadınların da sigorta başlangıcından önce yaptığı doğumlar için borçlanma hakkı olmalı" dedi.