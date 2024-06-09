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Çinliye ek vergi

Başta hibrit ve elektrikli olmak üzere bir anda çoğalan Çin menşeli otomobiller için ithalat değerinin yüzde 40’ı kadar ek vergi uygulanacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Haziran 2024 Güncelleme 09 Haziran 2024, 07:01
Çinliye ek vergi

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Ticaret Bakanlığı, yerli üretimin iç pazardaki düşen payının yükseltilmesi ve korunmasını teminen, içten yanmalı konvansiyonel ve hibrit binek otomobillerin Çin menşeli olanlarının ithalatında "Adet başına ithalat değerinin yüzde 40'ı veya 7 bin doların yüksek olanı uygulanır" şeklinde ilave gümrük vergisi uygulanmasını kararlaştırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yerli üretimin iç pazardaki düşen payının yükseltilmesi ve korunmasını teminen, dış ticaret dengesine ilişkin gelişmeler ile cari açık hedeflerinin dikkate alınarak, aynı zamanda yurtiçinde yatırım ve üretimi teşvik etmek amacıyla alınan yeni karar duyuruldu. Açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız, yerli üretim, istihdam, dış ticaret ve cari işlemler dengesi hedeflerine ulaşılması amaçları doğrultusunda, ithalat politikalarını etkin bir şekilde düzenlemeye ve uygulamaya devam edecektir denildi.

10 ÇİNLİ MARKA VAR
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın ilk çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 25,2 büyüyerek 295 bin 519 adet oldu. Bu dönemde, otomobil satışları yüzde 33,05 artarak 233 bin 389 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 2,6 artışla 62 bin 130 adet olarak kayıtlara geçti. Türkiye otomobil pazarında 53 marka bulunuyor.

Türkiye otomotiv pazarında Skywell, MG, Chery, Leapmotor, Seres, Maxus, Hongqi, DFSK, BYD ve NETA olmak üzere 10 Çin menşeli marka bulunuyor. Çinli otomotiv firmalarının Türkiye'deki ocak-mart döneminde elde ettikleri satış rakamlarına bakıldığında, Chery, 15 bin 467 adetle ilk sırada yer aldı. MG, 5 bin 949 satışla ikinci ve BYD de 550 ile üçüncü oldu. Çin otomotiv firmalarının Türkiye'deki toplam satışları (otomobil ve hafif ticari) yılın ilk üç ayında 22 bin 411'e, otomotiv pazarından aldıkları pay da yüzde 7,58'e ulaştı.

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