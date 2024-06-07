Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan ’enflasyon’ mesajı! Kademe kademe tek hane... O tarihi işaret etti

Karahan, "Aynı dönemde kur korumalı mevduat bakiyesi tepe noktasından yarı yarıya gerilemiştir. Yurt dışı yatırımcıların da benzer şekilde Türk lirası varlıklara talebinin arttığını görmekteyiz. Nisan ayı başından itibaren ülkemize gelen portföy akımları başta devlet iç borçlanma senetleri olmak üzere 10 milyar doları aşmıştır. Parasal sıkılaşma yapan birçok ülkede sermaye akımlarının, dezenflasyon ve finansal istikrar amaçlarına uygun bir şekilde yönetilmesini önemsiyoruz. Son attığımız adımlar ile yurt içi ve yurt dışı kaynaklı Türk lirası varlıklara talebin artması sonucunda ortaya çıkan likiditeyi çeşitli araçlarıyla sterilize ederek finansal koşullardaki sıkılığı koruyoruz. Artan Türk lirası talebiyle birlikte rezervlerimiz 145 milyar doların üzerine çıkmış ve Merkez Bankamızın net döviz pozisyonu son iki ayda yaklaşık 70 milyar dolar iyileşmiştir. Bu durum Türk lirası varlıklara yönelik pozitif bir döngünün başladığını göstermektedir. Türk lirası tasarruflarının artması ve yatırımcıların Türk lirası finansal varlıkları tercih etmesiyle birlikte rezervlerimiz artmakta rezervlerdeki artış Türk lirasına olan güveni pekiştirerek Türk lirası varlıklara geçişin devamını desteklemektedir" şeklinde konuştu.

"SIKI PARA POLİTİKASI DURUŞUNU SÜRDÜRECEĞİZ"

Karahan, "Mayıs ayı itibariyle enflasyon yıllık bazda 75.5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Enflasyonun mayıs ayında en yüksek seviyesine ulaşacağını, sonrasında da düşeceğini daha önceki iletişimlerimizde paylaşmıştık. Dezenflasyon patikamıza göre Haziran ayında başlayarak manşet enflasyon yılın geri kalanında her ay gerileyecektir. Baz etkileri nedeniyle yaz aylarında bu gerileme özellikle belirgin olacaktır. Ancak para politikası duruşumuzu belirlerken bizim takip ettiğimiz gösterge aylık enflasyonun ana eğilimi olmaya devam edecektir. Mayıs ayı itibarıyla aylık enflasyonun ana eğiliminin yüzde 3 civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Enflasyon verilerine daha detaylı baktığımızda finansal koşullar ile kur gelişmeleri ve beklentilerinin önemli olduğu, dayanıklı mal gibi kalemlerde aylık enflasyonun önemli ölçüde yavaşladığını görüyoruz. Bir taraftan hizmet enflasyonundaki katılık ve yüksek seyir enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğiz" dedi.

"2026 YILINDA TEK HANEYE ULAŞACAĞIMIZI ÖNGÖRÜYORUZ"

Fatih Karahan, "Bu duruşumuzla birlikte yurt içi talepteki dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinin iyileşmesiyle ana eğilimin gerileyeceğini öngörüyoruz. Ana eğilimde beklenen bu gerilemeyle birlikte enflasyon tahminlerimizi 2024 yıl sonu için yüzde 38, 2025 yıl sonu için yüzde 14 seviyesinde belirledik. 2026 yılında tek haneyle ulaşacağımızı öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.