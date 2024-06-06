Karapınar’dan dünyaya çevre mesajı

İlk kez 1972'de Birleşmiş Milletler'in (BM) düzenlediği Çevre Konferansı ile kutlanmaya başlanan 5 Haziran Dünya Çevre Günü, bu sene Kalyon PV ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı Gençlik Danışma Kurulu (UN Habitat) heyetinin katılımı ile güneş teknolojileri üretiminde dünyanın önde gelen entegre tesislerinden olan Kalyon PV fabrikasında ve Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı büyüklükteki güneş enerjisi santrallerinden Kalyon Karapınar'da kutlandı.

Türkiye ziyaretlerinin ilk ayağında Kalyon PV fabrikasını ziyaret eden BM heyeti, ikinci günde ise Konya Karapınar'da yaklaşık 20 milyon metrekarelik alanda kurulan Kalyon Karapınar GES'i gezdi. BM'nin 3. Bölgelerarası Kentler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen 'Dünya Çevre Günü Gençlik Paneli 2024: Sürdürülebilir Geleceği Birlikte Tasarlamak' etkinliğinde çevre sorunlarına gençlerin perspektifinden bakıldı. Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli, Dünya Çevre Günü'nde BM ile günün önemine yakışan Karapınar GES'te düzenlenen bu panelin; gençlerin çevre sorunlarına dair duyarlılığını artırırken, onların çözüm önerilerini ortaya koymaları için önemli bir platform sağladığına dikkat çekti.

Kalyoncu Şeherli, "Kalyon PV'nin 2600 futbol sahası büyüklüğündeki panelleri arasında BM heyetini ağırlamaktan mutluyuz. Kendileri ülke ülke dolaşarak daha temiz bir dünya tasarlamak adına farkındalık oluşturuyorlar. Kalyon PV olarak biz Karapınar'da bu dünyayı nasıl oluşturduğumuzu göstermiş olduk" dedi. Temiz enerji üretimi ile karbon salınımını azaltma ve çevreyi koruma konusundaki kararlılıklarıyla öne çıktıklarını belirten Kalyoncu Şeherli, şöyle konuştu:

"Kalyon PV olarak tehlikesiz atıkların yüzde 100 geri dönüşümünü sağlıyoruz. Fabrikamızda çalışan kompresörlerin atık ısıları, aynı zamanda wafer ve ingot fabrikalarındaki filtre pres atık suları geri kazanılmakta. Burada ortalama 40 ton/saat su geri dönüştürülerek tasarruf sağlıyoruz. Akıllı fabrikamızda yıllık 45.000 m3 su geri kazandırıyoruz. Kalyon PV'nin çatısındaki çatı tipi santral sayesinde üretimde kullanılan enerjinin önemli kısmını temiz enerjiden elde ediyoruz. Viranşehir'de GES kurmak için harekete geçtik. Yıl sonuna kadar kurulumunu tamamlamayı planladığımız santral ile Kalyon PV'nin elektrik ihtiyacını tamamen yenilenebilir kaynaklarla karşılayarak, 'karbon nötr güneş paneli üretimi' gerçekleştiren Türkiye'deki ilk firma olma olacağız."



ÖRNEK BİR PROJE

Video konferans yolu ile panele katılan BM Habitat Genel Sekreter Yardımcısı ve İcra Direktör Vekili Michal Mlynar, "Sıfır Atık projesini hayata geçirdikleri için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve bizi ağırladıkları için Kalyon PV'ye teşekkür ediyoruz" dedi. Panelde BM adına konuşan BM Habitat Programı Yöneticisi Douglas Ragan da "Kalyon PV Fabrikası, entegre üretim kapasitesi, ileri teknolojisi ve yüksek yerlilik oranının yanı sıra, Ar-Ge merkezindeki yenilikçi çalışmalarıyla bizi çok etkiledi. Karapınar GES ise çölleşmiş bir araziyi dev bir enerji üretim tesisine dönüştürerek sürdürülebilirlik ve çevre koruma alanında örnek teşkil eden bir proje. Kalyon Holding, bu projeleriyle dünya için ilham verici bir rol üstleniyor" diye konuştu.