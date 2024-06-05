Tatil bayramı

Okulların yaz tatili başlangıcına denk gelen bayram tatilinde turizm hareketlenecek. 3 milyonu turistik amaçlı olmak üzere 10 milyon kişinin yer değiştirmesi beklenirken, 100 milyar TL'yi aşacak bir ekonomik hacim oluşacağı hesaplanıyor.

DOLULUK % 80'E ULAŞTI

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kurban Bayramı tatili için yapılan rezervasyonlarda artış gözlendiğini belirterek, şöyle konuştu: "Yurt içinde Bodrum, Kemer, Marmaris, Side, Belek, Alanya, Çeşme ilgi çeken destinasyonlar arasında yer alıyor. Kültür turu rezervasyonlarında geçen yılki bayram rezervasyonlarına göre bu yıl yüzde 40'ları aşan bir artış söz konusu. Mardin ve GAP bölgesi kültür turlarında öne çıkan destinasyonlar arasında. İstanbul'dan çok uzaklaşmak istemeyenler Sapanca'yı tercih ediyor. Antalya ve Ege'deki tatil destinasyonlarında otel doluluklarının şimdiden yüzde 70-80'leri bulduğu göze çarpıyor."



YURT İÇİ 20 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Bayram tatilinde her bütçeye göre fiyat bulunuyor. Tatil Dükkanı Genel Müdürü Güray Günay, "Sahil bölgelerinde 2 yetişkin 2 çocuklu aile için 4 gece 5 gün konaklama fiyatı 20 bin TL'den başlıyor. Kıbrıs'ta aynı standartlarda her şey dahil konseptinde otellerin fiyatı 30 bin lira ve üzerinde. Yurt dışında ise oda kahvaltı kişi başı fiyat 399 eurodan başlıyor" ifadelerini kullandı.



30 BİN TL'YE YUNAN ADALARI

Tur operatörlerinin internet sitelerine göre, 3 kişilik bir aile için 3 gece 4 günlük tatilin fiyatları Bodrum'da 40 bin liradan başlıyor. Ayvalık'ta 26 bin, Çeşme'de 36 bin, Antalya'da 36 bin liradan başlayan fiyatlarla tatil yapılabiliyor. Tatilini bir tur operatörü ile kapıda vize uygulamasıyla Rodos Adası'nda geçirmek isteyen iki yetişkin bir çocuğun; tur/konaklama/ feribot ücretlerinin dahil olduğu tatili 32 bin liradan başlıyor. Kos turu ise en az 30 bin lira tutuyor.



ÜNLÜLER GEÇİDİ

Kurban Bayramı tatili için beş yıldızlı oteller, iç turizm hareketliliğini artırmak amacıyla sanatçıların yer aldığı programlar hazırladı. En çok konser Antalya'da organize edilirken, KKTC'de takip ediyor. Bodrum ve Marmaris'teki otellerde de hareketlilik yaşanacak. İbrahim Tatlıses, Ebru Gündeş, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç gibi birçok ünlü bayramı sahnede geçirecek.