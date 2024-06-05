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Kurban bayramı ikramiyesi ödeme tarihi! SSK, Bağ-Kur'lunun tahsis numarasına göre yatacak! 10-11-12-13-14 Haziran'da...

Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen Kurban Bayramı ikramiyeleriyle ilgili açıklamayı yaptı. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 07:27 Güncelleme 05 Haziran 2024, 07:28
Kurban bayramı ikramiyesi ödeme tarihi! SSK, Bağ-Kur’lunun tahsis numarasına göre yatacak! 10-11-12-13-14 Haziran’da...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini sevindirecek bir açıklama yaptı. Erdoğan, Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarihi duyurdu.

Bayram ikramiyeleri ne zaman yatıyor?

TARİH DUYURULDU!

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bayram ikramiyeleri için "Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz." ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN YATACAK MI?

Emekli maaş ödemeleri her ayın 17-28'i arasında hesaplara yatırılıyor. SSK emekli maaş ödemeleri 17'sinde başlıyor. Kurban Bayramı'nın 16-19 Haziran tarihlerine denk geliyor olması nedeniyle emekli maaş ödemelerinin erken yapılma ihtimali bulunuyor. Kesin açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

Maaşlar öne çekilmediği durumda aşağıdaki takvime göre yatırılacak;

4A SSK

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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