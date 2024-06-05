Kurban bayramı ikramiyesi ödeme tarihi! SSK, Bağ-Kur’lunun tahsis numarasına göre yatacak! 10-11-12-13-14 Haziran’da...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini sevindirecek bir açıklama yaptı. Erdoğan, Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarihi duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini sevindirecek bir açıklama yaptı. Erdoğan, Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarihi duyurdu.
TARİH DUYURULDU!
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bayram ikramiyeleri için "Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz." ifadelerini kullandı.
EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN YATACAK MI?
Emekli maaş ödemeleri her ayın 17-28'i arasında hesaplara yatırılıyor. SSK emekli maaş ödemeleri 17'sinde başlıyor. Kurban Bayramı'nın 16-19 Haziran tarihlerine denk geliyor olması nedeniyle emekli maaş ödemelerinin erken yapılma ihtimali bulunuyor. Kesin açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
Maaşlar öne çekilmediği durumda aşağıdaki takvime göre yatırılacak;
4A SSK
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞ-KUR
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.