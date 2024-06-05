İkramiyeler 10-14 Haziran’da

Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından bayram tatilinin 9 güne çıkartıldığını belirterek, "Kurban Bayramı ikramiyelerimizi 10-14 Haziran tarihileri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da, hangi emeklinin ikramiyesini hangi tarihte alacağını açıkladı. Işıkhan, "4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların ikramiyeleri 10 Haziran'da, 4 (b) (Bağ-Kur) gelir/aylık alanların ikramiyeleri 11 Haziran'da, 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/ aylık alanların ikramiyeleri 12-13-14 Haziran'da" ifadesini kullandı.