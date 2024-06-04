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Akaryakıta 1 lira indirim geldi! 1 LT benzin, motorin, LPG kaç TL olacak? Liste değişiyor: 4 Haziran mazota zam mı gelecek?

Sektör temsilcilerinin aktardığı bilgilere göre, akaryakıt fiyatlarında önemli değişiklikler yaşanacak. Otogaz (LPG) kullanıcılarını sevindiren bir gelişme varken, motorin kullananlar için zamlı bir süreç bekleniyor.

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 10:27 Güncelleme 04 Haziran 2024, 10:28
Akaryakıta 1 lira indirim geldi! 1 LT benzin, motorin, LPG kaç TL olacak? Liste değişiyor: 4 Haziran mazota zam mı gelecek?

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Vatandaşlar, Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmaları yakından takip ederek benzin ve motorin fiyatlarında meydana gelen değişiklikleri izlemeye devam ediyorlar. Son gelişmelere göre, önemli bir değişim yaşanacak.

LPG Kullanıcıları Sevindirecek: 1 Lira 8 Kuruş İndirim

Otogaz (LPG) kullanıcılarını sevindirecek bir haber var. 5 Haziran Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak şekilde, LPG fiyatlarında 1 lira 8 kuruş indirim bekleniyor.

Motorin Kullanıcılarına Kötü Haber: 12 Kuruş Zam

Ancak, motorin kullananlar için durum pek iç açıcı değil. 4 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere, motorin fiyatlarında 12 kuruşluk bir zam bekleniyor.

Benzin Kullanıcılarına Müjde: Fiyat Değişikliği Beklenmiyor

Benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Bu, benzin kullananlar için fiyatlarında stabil bir seyir öngörüsüne işaret ediyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.27 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ortalama 41.38 liradan satılıyor.

Otogazın litresi ise 21.19 liradan satılıyor.

Akaryakıt Fiyatlarının Hesaplanması

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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