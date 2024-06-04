Akaryakıta 1 lira indirim geldi! 1 LT benzin, motorin, LPG kaç TL olacak? Liste değişiyor: 4 Haziran mazota zam mı gelecek?

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Vatandaşlar, Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmaları yakından takip ederek benzin ve motorin fiyatlarında meydana gelen değişiklikleri izlemeye devam ediyorlar. Son gelişmelere göre, önemli bir değişim yaşanacak.

LPG Kullanıcıları Sevindirecek: 1 Lira 8 Kuruş İndirim Otogaz (LPG) kullanıcılarını sevindirecek bir haber var. 5 Haziran Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak şekilde, LPG fiyatlarında 1 lira 8 kuruş indirim bekleniyor.