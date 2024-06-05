60 milyar $ geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti'nin 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, milletvekillerine yaptığı sunumda birçok konuda önemli mesajlar verdi.

Şimşek, nüfusun yaşlandığına dikkat çekti ve bu durumun alarm verdiğini belirtti. Şimşek, "Nüfus yaşlanmadan zenginleşmek gerekiyor. Yüksek gelirli ülkeler ligine ulaşmak için, kişi başına düşen milli gelirde 700 dolarlık bir kısım kaldı. Buranın aşılması gerekiyor. Büyümek önemli ama bunu sürdürülebilir kılmak lazım. Üst gelir ligine çıkıp tekrar orta gelir ligine düşmemek gerek" dedi.

Enflasyonunun gelecek yıl bu zamanlarda yüzde 28-30'lar bandına düşmüş olacağı öngörüsünü anlatan Şimşek, yerel seçimlerden beri 60 milyar dolar civarında döviz girişi olduğuna işaret etti.