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5-10-20-50-100 TL'lik banknotu olanlar hemen baksın! Darphane'deki serüveni işte böyle başlıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ülkenin ekonomik değerlerini temsil eden banknotların üretim sürecini büyük bir gizlilik ve dikkatle yönetiyor. Bu süreç hem güvenlik açısından hem de ekonomik istikrarın korunması bakımından son derece önemli. TCMB banknotların sahteciliğe karşı dayanıklı olmasını sağlamak için en son teknoloji ve güvenlik önlemlerini kullanıyor.

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 08:11 Güncelleme 05 Haziran 2024, 08:11
5-10-20-50-100 TL’lik banknotu olanlar hemen baksın! Darphane’deki serüveni işte böyle başlıyor

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Üretim sürecine gelindiğinde TCMB'nin Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü devreye giriyor. Son teknolojiyle donatılmış bu tesislerde, banknotlar, sıra numaraları ve özel güvenlik detayları ile birlikte titizlikle basılıyor. Her bir banknotun üzerinde yer alan hologramlar, filigranlar ve diğer güvenlik unsurları, sahteciliğe karşı maksimum koruma sağlamak için tasarlanmış durumda.

KONTROL VE DAĞITIM SÜZGECİNDEN GEÇİŞ

Banknotların basımı tamamlandıktan sonra, her biri detaylı güvenlik kontrolünden geçiriliyor. Uygunluk açısından yeterli bulunan banknotlar Emisyon Genel Müdürlüğü'ne gönderilerek Türkiye genelinde dolaşıma sürülüyor.

Uygun bulunmayanlar ise güvenli bir şekilde imha ediliyor. Bu kontrol süreci, banknotların hem fiziksel hem de işlevsel bütünlüğünü garanti altına alıyor.

TEDAVÜLE HAZIRLIK

Dolaşıma hazır hale getirilen banknotlar, Türkiye'nin 21 farklı şubesinde ve 16 ilde bulunan banknot depoları üzerinden dağıtılıyor. Bu geniş dağıtım ağı sayesinde, Türkiye ekonomisinin can damarı olan yeni banknotlar, sorunsuz bir şekilde vatandaşların kullanımına sunuluyor.

Türkiye'de kullanılan 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 TL'lik banknotlar, uluslararası güvenlik ve kalite standartları çerçevesinde üretiliyor.

Her bir banknot, ülkenin ekonomik değerini koruyan ve güvenli bir ticaret ortamı sağlayan önemli bir araç olarak ön plana çıkıyor.

Bu süreç, TCMB'nin özverili çalışmaları ve yüksek teknoloji kullanımının bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

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