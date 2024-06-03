Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı | En çok hangi sektör kazandırdı?

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 156,32 puan artarken, toplam işlem hacmi 115,1 milyar lira oldu.

HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI

Bankacılık endeksi yüzde 1,64, holding endeksi yüzde 0,62 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,27 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 1,58 ile bilişim oldu.