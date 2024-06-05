10.100 TL üstü maaş alan emekliye kombo müjde! Can suyu olacak duyuru yapıldı! SSK BAĞKUR emeklisine yazın ilk jesti geliyor

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte milyonlarca emekli için yeni fırsatlar kapıda. Hem ikramiye hem de promosyon ödemeleriyle emekliler rahat bir nefes alacak. Ayrıca maaş ödemeleri de planlandığı gibi Haziran ayında hesaplara yatacak.
Yaz aylarının başlamasıyla birlikte milyonlarca emekli için yeni fırsatlar kapıda. Hem ikramiye hem de promosyon ödemeleriyle emekliler rahat bir nefes alacak. Ayrıca maaş ödemeleri de planlandığı gibi Haziran ayında hesaplara yatacak.
📌 EMEKLİLER BU AY HANGİ ÖDEMELERİ ALACAK?
🔴 Haziran ortası - Kurban Bayramı ikramiyesi
🔴 Ay sonuna kadar 18.000 TL'ye varan promosyon imkanları
🔴17-28 Haziran tarihleri arasında maaş ödemeleri
📌 BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ
Başkan Erdoğan "Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz." şeklinde açıklamada bulundu.
📍 İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ
İkramiye ödemelerinin detayları ve miktarı konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) gerekli bilgilendirmeleri yaptı.
🔵10 Haziran 2024: 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanlar
🔵11 Haziran 2024: 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanlar
🔵12-13-14 Haziran 2024: 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanlar
Haziran ayı sonuna kadar emekliler bankalarından 18.000 TL üstüne ek ödemelerle 27.000 TL'ye varan promosyon imkanlarından faydalanabilecek.