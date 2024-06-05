SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

10.100 TL üstü maaş alan emekliye kombo müjde! Can suyu olacak duyuru yapıldı! SSK BAĞKUR emeklisine yazın ilk jesti geliyor

Milyonlarca emekli yaz aylarının başlamasıyla birlikte heyecanla yeni fırsatların kapısını çalıyor. İkramiye, promosyon ve maaş ödemeleri emekliler için yazın ilk müjdesi olarak gelirken bazı bankaların promosyon tutarlarını artırması da sevindirici bir gelişme olarak karşılanıyor. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ikramiyelerin ödeme tarihlerini de duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 08:03 Güncelleme 06 Haziran 2024, 08:03
10.100 TL üstü maaş alan emekliye kombo müjde! Can suyu olacak duyuru yapıldı! SSK BAĞKUR emeklisine yazın ilk jesti geliyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte milyonlarca emekli için yeni fırsatlar kapıda. Hem ikramiye hem de promosyon ödemeleriyle emekliler rahat bir nefes alacak. Ayrıca maaş ödemeleri de planlandığı gibi Haziran ayında hesaplara yatacak.

📌 EMEKLİLER BU AY HANGİ ÖDEMELERİ ALACAK?

🔴 Haziran ortası - Kurban Bayramı ikramiyesi
🔴 Ay sonuna kadar 18.000 TL'ye varan promosyon imkanları
🔴17-28 Haziran tarihleri arasında maaş ödemeleri

📌 BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ

Başkan Erdoğan "Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz." şeklinde açıklamada bulundu.

📍 İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ

İkramiye ödemelerinin detayları ve miktarı konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) gerekli bilgilendirmeleri yaptı.

🔵10 Haziran 2024: 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanlar
🔵11 Haziran 2024: 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanlar
🔵12-13-14 Haziran 2024: 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanlar

📌PROMOSYON TUTARLARINDA ARTIŞ

Bankalar emekliler için sundukları promosyon tutarlarını artırdı.

Haziran ayı sonuna kadar emekliler bankalarından 18.000 TL üstüne ek ödemelerle 27.000 TL'ye varan promosyon imkanlarından faydalanabilecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Türkiye’ye geliyor! Hedef ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak
İstanbul’da binlerce riskli bina tespit edildi! Yalnızca 178’i yıkıldı
Emekliye 18 bin TL: Promosyonda Haziran fırsatı! Hangi banka ne kadar veriyor? Yüksek ödeme için ne gerekiyor?
Deniz Uğur ve Reha Muhtar hakkında flaş gelişme! Mahkeme kararını verdi
Rusya Devlet Başkanı Putin, Başkan Erdoğan’ın Filistin duruşuna vurgu yaptı: Çatışmayı çözmeye çabalıyor | Soykırımcı İsrail’e tepki: Sivil nüfusu yok ediyor
Başkan Erdoğan, 8. Anadolu Medya Ödülleri Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu
Artvin’de tur teknesi battı: 5 kişiyi balıkçılar kurtardı | O anlar kameraya yansıdı
Milletin iradesine el uzattı! DEM Partili belediye başkanı Mümin Erol’dan alçak hareket: Makamında bulunan Başkan Erdoğan’ın fotoğrafını indirdi
Son dakika: Külliye’de ’sürpriz’ zirve! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener’i kabul etti... Sarı saçlar ve yeni imaj dikkat çekti
TBB’de DEM’li Ahmet Türk’ten kayyum provokasyonu! AK Parti’den sert tepki: Biz değil, siz kınıyorsunuz
CHP lideri Özgür Özel: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağımız görüşmenin haftaya olacağı kesinleşti
Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst oldu
Kayseri’de düşen eğitim uçağında şehit olan pilotlar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen’e veda
Başkan Erdoğan şampiyon Galatasaray’ı Külliye’de kabul etti! Dursun Özbek’ten forma hediyesi... 53 numara çubuklu
Kayseri’de 2 pilotumuzun şehit olduğu uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Motor sesi kesildi sonra düştü...
SON DAKİKA