Başvuruları 3 Haziran'da başlayan "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" nin ikinci fazına başvuran kişi sayısına ilişkin soru üzerine Işıkhan, en önemli hedeflerinden birinin, kadın istihdamının desteklenmesi ve kayıtlı istihdamla kadınların bugünlerinin ve yarınlarının güvence altına alınması olduğunu söyledi.

Ödemelerin anneye yapılacağını, bakıcıya ayrı bir ödeme yapılmayacağını ifade eden Işıkhan, 3 bin 500 çalışan anneye yapılacak ödemeyle 3 bin 500 bakıcının istihdam edileceğini, dolayısıyla toplamda 7 bin kadının projeden faydalanmış olacağını söyledi.

3 İLDE 0-24 AYLIK ÇOCUĞU OLAN ÇALIŞAN ANNELERİN SİSTEME BAŞVURU YAPABİLECEK Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Işıkhan, projenin toplam süresinin 20 ay olduğunu, Ankara, İstanbul ve İzmir'de 0-24 aylık çocuğu olan çalışan anneler in sisteme başvuru yapabileceğini bildirdi.

Projenin bütçesinin 15,3 milyon avro olduğunu aktaran Işıkhan, her bir çalışan anne için aylık 325 avro destek verileceğini ifade etti.

Başvuru sayısına ilişkin bilgi veren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Ön kayıtları 3 Haziran'da başlayan proje oldukça fazla talep gördü, ikinci gün itibarıyla toplam başvuru sayısı 12 bin 246 kişi oldu. Ön kayıtların alınmasından sonra kesin kayıtlar temmuz ayında tamamlanacak. Proje teşvik ödemeleri Ağustos 2024 itibarıyla başlayacak ve 12 ay sürecek. 25 Ekim 2025 tarihinde projemizin kapanışı planlanmaktadır."