SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Çalışan anneye 12 ay boyunca 325 Euro destek! Ödemeler ne zaman başlayacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"ne yoğun talep olduğunu belirterek, 2 günde 12 bin 246 kişinin başvuru yaptığını bildirdi. Projenin bütçesinin 15,3 milyon avro olduğunu aktaran Işıkhan, her bir çalışan anne için aylık 325 avro destek verileceğini ifade etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 12:24 Güncelleme 05 Haziran 2024, 12:33
Çalışan anneye 12 ay boyunca 325 Euro destek! Ödemeler ne zaman başlayacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı:

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başvuruları 3 Haziran'da başlayan "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nin ikinci fazına başvuran kişi sayısına ilişkin soru üzerine Işıkhan, en önemli hedeflerinden birinin, kadın istihdamının desteklenmesi ve kayıtlı istihdamla kadınların bugünlerinin ve yarınlarının güvence altına alınması olduğunu söyledi.

3 İLDE 0-24 AYLIK ÇOCUĞU OLAN ÇALIŞAN ANNELERİN SİSTEME BAŞVURU YAPABİLECEK
Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Işıkhan, projenin toplam süresinin 20 ay olduğunu, Ankara, İstanbul ve İzmir'de 0-24 aylık çocuğu olan çalışan annelerin sisteme başvuru yapabileceğini bildirdi.

Ödemelerin anneye yapılacağını, bakıcıya ayrı bir ödeme yapılmayacağını ifade eden Işıkhan, 3 bin 500 çalışan anneye yapılacak ödemeyle 3 bin 500 bakıcının istihdam edileceğini, dolayısıyla toplamda 7 bin kadının projeden faydalanmış olacağını söyledi.

Projenin bütçesinin 15,3 milyon avro olduğunu aktaran Işıkhan, her bir çalışan anne için aylık 325 avro destek verileceğini ifade etti.

Başvuru sayısına ilişkin bilgi veren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Ön kayıtları 3 Haziran'da başlayan proje oldukça fazla talep gördü, ikinci gün itibarıyla toplam başvuru sayısı 12 bin 246 kişi oldu. Ön kayıtların alınmasından sonra kesin kayıtlar temmuz ayında tamamlanacak. Proje teşvik ödemeleri Ağustos 2024 itibarıyla başlayacak ve 12 ay sürecek. 25 Ekim 2025 tarihinde projemizin kapanışı planlanmaktadır."

"İŞ-POZİTİF İLE 263 BİN 162 KADIN İSTİHDAMA KATILDI"
İş-Pozitif projesiyle de kadın istihdamının artırılmasını hedeflediklerini anımsatan Işıkhan, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde 9 Şubat'ta hayata geçirdiğimiz İş-Pozitif programı kapsamında şimdiye kadar 263 bin 162 kadının istihdama katılmasına aracılık ettik. Rakamlar daha da artacak elbette, biz bununla da yetinmiyoruz, gençler ve engelliler için de benzer projeleri hayata geçirmek istiyoruz." diye konuştu.

SGK aracılığıyla 2021'de Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin (Women-Up) de hayata geçirildiğine işaret eden Işıkhan, bu proje kapsamında Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Samsun, Ankara, Aydın, Denizli ve İstanbul'da 4 bin kadın işverene, iş yerlerinde ilave olarak 4 bin kadın çalışan almaları dolayısıyla 25 ayda toplam 635,9 milyon lira ödeme yaptıklarını söyledi.

Çalışan anneye 325 Euro destek!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener’i kabul edecek
PKK elebaşı Helin Ümit Türkiye sürekli SİHA’larla vuruyor deyip Esad’a sığındı! Kandil - Şam hattında ’teröristan’ diyaloğu
Koza Altın İşletmeleri
Çalışan anneye 12 ay boyunca 325 Euro destek! Ödemeler ne zaman başlayacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı:
FETÖ bilmecesi! Alçak terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, başka yere mi götürüldü? Dışişleri Komisyonu’nda kayıt dışı bilgi
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Türkiye’ye geliyor! Hedef ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak
Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte transfer çalımı! Psikolojik üstünlük kurulacak
Kayseri’de düşen eğitim uçağında şehit olan pilotlar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen’e veda
Soykırımcının mühimmatı ABD’den! İsrail Gazze’de Biden’ın silahlarıyla katliam yaptı
PYD/YPG’den Suriye’nin kuzeyinde sinsi oyun! Irak’tan Türkiye’ye iş birliği mesajı geldi! Ateş çemberinde ABD faktörü
Hizbullah’tan topyekün savaş ilanı! Tel Aviv yangın yeri: Lübnan sınırından saldırılar devam ediyor
Merkez Bankası duyurdu: FAST sisteminde yeni dönem | 2. el araç alım-satım işlemleri için güvence...
Başkan Erdoğan ’şampiyon’ ile bir araya geliyor! Külliye’de ’Galatasaray’ kabulü
Galatasaray’a bir Arjantinli yıldız daha! Erden Timur yoksa Mauro Icardi var: Transfere aracı olacak
Müge Anlı’daki iğrenç olayda yeni gelişme! Müge Anlı duyurdu! Tüm stüdyo alkışladı! Anne Fitnat Ertekin hakkında karar verildi
SON DAKİKA