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Haziran ayı enflasyon oranına göre... Yüzde 25 kira artışı kalktı mı? %25 kira artış sınırlaması ne zaman bitiyor?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira artış sınırının uzatılmayacağını ve mevcut düzenlemenin 2 Temmuz 2024 tarihinde sona ereceğini duyurdu. Bu açıklamaya göre, belirlenen tarihten itibaren kira artışları TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verilerine göre yapılabilecek. Mevcut yüzde 25 kira artış sınırı kalkıyor mu? İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar...

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 08:14 Güncelleme 04 Haziran 2024, 08:14
Haziran ayı enflasyon oranına göre... Yüzde 25 kira artışı kalktı mı? %25 kira artış sınırlaması ne zaman bitiyor?

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Konut kira fiyatlarındaki hızlı artış nedeniyle geçen yıl bir önlem alınmış ve temmuz ayından itibaren konut kira artışları yüzde 25 ile sınırlandırılmıştı. Bu sınır, TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranlarına bir istisna getirmişti.

KİRA ARTIŞ SINIRI KALKIYOR

Bakan Şimşek, kira sınırlamasının devam etmesi için bir sebep görmediğini belirtti. Şimşek, "Devam etmesi gerektiğini düşünmüyorum. Devam etmesi yönünde yapılan bir çalışma yok. Zaten bir süreliğine o düzenleme yapılmıştı. Çok büyük ihtimalle devam etmez diye düşünüyorum. Piyasada fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

Geçtiğimiz yıl, 2 Temmuz 2023'ten itibaren bir yıl süreyle konut kiralarında kira artışı oranı üst sınırı yüzde 25 olarak belirlenmişti. Bu düzenleme, konut kira fiyatlarındaki hızlı artışın önüne geçmek amacıyla hayata geçirilmişti.

2 Temmuz 2024 itibariyle, kira artış sınırı uygulaması sona erecek ve kira artışları yeniden TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) rakamlarına göre yapılabilecek. Bakan Şimşek, piyasa koşullarının önemine dikkat çekerek, fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğini vurguladı.

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı. Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor. İşyeri kiraları 12 aylık TÜFE rakamlarına göre yapılacak.

İŞYERLERİNDE KİRA SINIRLAMASI YOK

İşyerlerine yapılacak kira zammı oranında ise sınırlama bulunmuyor. Haziran ayı kira artış oranı yüzde 62,51 olarak belirlendi. Böylece kira kontrat süresi haziran ayında dolan işletme sahipleri kiralarında tavan zammı yüzde 62,51 olarak uygulayacak.

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