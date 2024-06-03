Haziran ayı enflasyon oranına göre... Yüzde 25 kira artışı kalktı mı? %25 kira artış sınırlaması ne zaman bitiyor?

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Konut kira fiyatlarındaki hızlı artış nedeniyle geçen yıl bir önlem alınmış ve temmuz ayından itibaren konut kira artışları yüzde 25 ile sınırlandırılmıştı. Bu sınır, TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranlarına bir istisna getirmişti.

KİRA ARTIŞ SINIRI KALKIYOR Bakan Şimşek, kira sınırlamasının devam etmesi için bir sebep görmediğini belirtti. Şimşek , "Devam etmesi gerektiğini düşünmüyorum. Devam etmesi yönünde yapılan bir çalışma yok. Zaten bir süreliğine o düzenleme yapılmıştı. Çok büyük ihtimalle devam etmez diye düşünüyorum. Piyasada fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğine inanıyorum" dedi.