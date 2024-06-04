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Kredi kartlarında yeni devir her şey sil baştan değişti! Alışverişte yapılan tüm işlemler artık...

Dünyada ve ülkemizde kredi kartlarının kullanımı her geçen gün artıyor. Hem online alışverişlerde hem de günlük harcamalarda sıkça tercih edilen kredi kartları sundukları taksit imkanı ve pratiklik nedeniyle kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görüyor. Özellikle taksitli alışveriş yapan tüketiciler kredi kartlarının sağladığı avantajlardan faydalanarak bütçelerini daha iyi yönetebiliyor.

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 08:13 Güncelleme 05 Haziran 2024, 08:15
Kredi kartlarında yeni devir her şey sil baştan değişti! Alışverişte yapılan tüm işlemler artık...

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Günümüzde milyonlarca insan kredi kartı kullanıyor. Taksit özelliği nedeniyle sıklıkla tercih edilen kredi kartları konusunda uzmanlardan da uyarlar gelmeye devam ediyor. Kredi kartlarının faiz oranlarıyla ilgili alınan son karar duyuruldu.

ORANLAR YENİLENDİ

4 Nisan 2024 tarihinde yapılan duyuruyla birlikte kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı değişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı aylık azami akdi faiz oranı hesaplama yönteminde değişiklik yaptı.

Yapılan son güncellemenin ardından aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66 civarlarından yüzde 4,25'e çıktı.

Oranların aylık referans orana 55 baz puan yerine 114 puan ile belirlenmesi kararlaştırıldı.

Yeni hesaplanan yöntemdeki bilgilere göre, aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66'dan yüzde 4,25 dolaylarına çıktı.

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