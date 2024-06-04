İhracatta tarihi rekor

Türkiye'nin ihracatı Mayıs ayında tarihi rekorlara imza attı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mayıs ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.4 artarak 24.1 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı ihracatı olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

Mayıs ayının dış ticaret açısından rekorlarla geçtiğini belirten Bakan Bolat, "Tarihin en yüksek Mayıs ayı ihracatına ulaştık. Geçen yılın aynı ayına göre tam 2.5 milyar dolarlık bir artış başarılmış oldu. Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracatına ulaştık, 24.1 milyar dolarla. Mayıs 2024 yüzyılın ve 1.207 ayın en yüksek aylık ihracatı oldu. Bu açıdan bugün gerçekten büyük bir gün, mutlu bir gün" dedi.

YILLIK 260.1 MİLYAR DOLAR

Yıllık ihracatta da 260.1 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını dile getiren Bakan Bolat, böylece son bir yılda 6 milyar dolarlık net artışın kaydedildiğini bildirdi.



1.334 FİRMA EKLENDİ

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatta yakalanan sıçramanın kendileri için büyük moral olduğunu söyledi. "Otomotiv 3.2 milyar dolarla yine ilk sırada yer alıyor" diyen Gültepe, geçen ay bin 334 firmanın ilk kez ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.