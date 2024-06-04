Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu: SGK’ya 344 sözleşmeli personel alınacak

Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanı Vedat Işık han, Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK ) merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 344 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi.





Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SGK'nın merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere; sözleşmeli 260 büro personeli, 14 koruma ve güvenlik görevlisi, 69 destek personeli ve 1 teknisyen alınacağını bildirdi.