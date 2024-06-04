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Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu: SGK'ya 344 sözleşmeli personel alınacak

Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 344 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi.

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 01:27 Güncelleme 05 Haziran 2024, 01:27
Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu: SGK’ya 344 sözleşmeli personel alınacak

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Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 344 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi.



Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SGK'nın merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere; sözleşmeli 260 büro personeli, 14 koruma ve güvenlik görevlisi, 69 destek personeli ve 1 teknisyen alınacağını bildirdi.

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