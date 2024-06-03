Selfy üniversiteli gençleri buluşturdu

Türk Telekom'un gençlik markası Selfy sunduğu avantajlarla gençlerin yanında olmaya devam ederken, Selfy Fest ise bu yıl konserler, basketbol turnuvası, ödüllü yarışmalar ve aktivitelerle yüz binlerce öğrenciyi buluşturdu. Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, "Gençlerin en çok tercih ettiği sosyal medya uygulamaları yönüne sunduğumuz sınırsız internetle kullanılan mobil internet 2023'te 50 milyon GB'a ulaşırken, 2016'dan bu yana Selfy Fest etkinliklerimiz milyonlarca gencin sosyalleşmesini sağladı" dedi.

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