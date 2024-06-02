Madde madde Türk Ticaret Kanunu’ndaki değişiklikler! Fahiş fiyatla mücadele, ’Türk Malı’nın yurt dışındaki statüsü...

Türk Ticaret Kanunu
ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yürürlüğe girdi.
Türk Ticaret Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yürürlüğe girdi. Kooperatifler Kanunu'nda yapılan değişiklik ile Kooperatif Bilgi Sistemi'ne kaydı gerçekleştirilemeyen ortaklara yönelik veri eksikliklerinin tamamlanması için birer yıl olmak üzere iki defa süre uzatımı yetkisi Ticaret Bakanlığına verildi. Ayrıca kooperatifler ve üst kuruluşlarının, ana sözleşmelerini bu kanun hükümlerine intibak ettirmeleri için öngörülen üç yıllık süre beş yıla çıkarılarak kooperatif yöneticileri ve ortaklarının tereddütleri giderildi.
REKABET KANUNU'NDA TÜKETİCİ REFAHI LEHİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
Rekabet Kanunu'nda yapılan değişiklikle soruşturma süreçlerine katkısı olmayan hususlar kaldırılarak kurumun soruşturma sonucunda alacağı kararların ilgili piyasalara etkisinin gecikmeksizin temini ve bu sayede Rekabet Kurumunun varoluş amacı olan tüketici refahının en çoklaştırılması hedefine daha etkin ve seri biçimde ulaşabilmesi sağlandı.
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na benzer yaklaşımla değişiklik yapıldı. Yapılan düzenleme ile sermaye piyasası mevzuatına benzer yaklaşımla, ürün ihtisas borsalarında gerçekleştirilen işlemlerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanması ve oluşabilecek zararların tazmini amacıyla teminat alınabilmesi ve garanti fonu oluşturulabilmesine yönelik düzenleme yapıldı. Ayrıca, alınacak teminatların ve garanti fonundaki varlıkların amacı dışında kullanılmaması ve korunmasını güvence altına alındı.
Lisanslı depo işletmeleri ve yetkili sınıflandırıcıların faaliyetleri kapsamında uygulamada karşılaşılan sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla mevcut bazı eylemleri aykırı eylem olarak tanımlandı. Ayrıca aykırılıklara yönelik caydırıcılık ve etkinliğin artırılmasını sağlamak, sektöre olan güveni artırmak amacıyla idari para cezalarını artırıldı.
Pazar esnafından sayılmayan diğer kişilerce edinilen kapalı pazar alanındaki satış yerleri, pazarcı esnafına kiralanarak maliyetlerin artışına sebep olmasından dolayı kiralama usulünü kaldırıp tahsis usulü getirildi. Böylece pazarcı esnafının menfaatlerini korundu ve maliyetleri azaltıldı.
Anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve vekilinin, yönetim kurulunun görev süresine uyumlu olarak seçilebilmesine imkân tanındı. Bununla birlikte, anonim şirketlerde üst düzey yöneticiler dışında kalan kişilerin atanma ve görevden alınmalarına dair yetkinin yönetim kurulunca devredilebilmesine imkân sağlandı. Anonim şirketlerde yönetim kurulunun toplantıya çağrılmasında kolaylaştırıcı bir usül getirildi. Ayrıca, anonim ve limited şirketlerin mevzuattaki yeni en az sermaye tutarlarına uyumu sağlandı.