Madde madde Türk Ticaret Kanunu’ndaki değişiklikler! Fahiş fiyatla mücadele, ’Türk Malı’nın yurt dışındaki statüsü...

Münfesih durumda olan ve kanunun geçici 7'nci maddesine uyarınca daha önce ticaret sicili kaydı silinen şirketlerle ilgili olarak açılan ihya ve ek tasfiye davalarında ticaret sicili müdürlükleri aleyhine yargılama gideri ve vekâlet ücretine hükmedilememesi sağlandı. Reklam Kurulunun erişim engeli yetkisi, Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda yeniden düzenlendi. Ayrıca, satıştan kaçınma halinde firmalara alt sınır 2 bin 200 TL olmak üzere mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam satış fiyatının yüzde 10'u kadar yaptırım uygulanacak. Böylece bedeli yüksek olan otomotiv gibi ürünlerde yaptırım tutarına caydırıcılık kazandırılacak.





Servis istasyonlarında tespit edilen eksiklik ve aykırılıklar ile ilgili servis istasyonu bazında olan maktu ceza sistemi yerine her bir aykırı tüketici işlemi bazında 2 bin 200 TL idari para cezası uygulanacak. Böylece eksiklik ve aykırılıkları fazla olan servis istasyonları daha fazla idari yaptırıma muhatap olacak. Ayrıca, devre tatil sözleşmelerine getirilen yasaklara ilişkin geçiş hükmüne, muhatapları ve uygulayıcıları açısından açıklık getirildi.



Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında cezalar artırıldı. Bu kapsamda, fahiş fiyat artışları için idari para cezasının en üst miktarı 100 bin TL'den 1 milyon TL'ye, stokçuluk için ise en üst miktarı 2 milyon TL'den 12 milyon TL'ye çıkarıldı. Ayrıca, stokçuluk yapanların iş yerlerinin 6 güne kadar kapatılması mümkün hale getirildi.