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Milli gurur

Türksat 6A, yarın ABD’ye, Temmuz’un ikinci haftasında da uzaya gönderiliyor. Türkiye’nin uydularının ulaştığı nüfus, 6A ile 3.5 milyardan 5 milyara çıkarken; uydu hizmetleri ihracatı da önemli ölçüde artacak...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Haziran 2024 Güncelleme 03 Haziran 2024, 07:00
Milli gurur

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın yapım ve test aşamalarının tamamlanarak paketlenme sürecine geçildiğini belirterek, uydunun yarın ABD'ye gönderileceğini söyledi. Uraloğlu, "Florida'daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'nda SpaceX tesislerinde hangara iniş yapacak uydumuzun, burada yolculuk testleri yapılacak. Temmuz'un ikinci haftasında da SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle uzaydaki konumuna gönderilmesini planlıyoruz" dedi.

35.786 KM UZAKLIK
Türksat 6A'nın yapımını Türksat'ın öncülüğünde TÜBİTAK Uzay, ASELSAN, TUSAŞ ve CTECH gibi yerli sanayi kuruluşlarının desteğiyle tamamladıklarına işaret eden Uraloğlu, mevcut uyduların yedekliliğini sağlayacak 6A'nın Türkiye'nin uydu kapasitesini de önemli ölçüde artıracağını söyledi. Bakan Uraloğlu, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanması planlanan uydunun 7.5 kilovat güce sahip olduğunu bildirdi. Türksat 6A'nın yer sabit haberleşme uydusu olarak TV yayıncılığı başta olmak üzere haberleşme hizmetleri ve geniş kapsama alanında ülkenin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabileceğini vurgulayan Uraloğlu, mevcut uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'nın da kapsama alanına gireceğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, Türksat 6A ile Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfusun 3.5 milyardan 5 milyara çıkacağını belirterek, Türksat 6A'nın hizmete girmesiyle Türksat'ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının da önemli ölçüde artacağını kaydetti.

TEKNOLOJİ HAMLESİ
Teknoloji transfer programı kapsamında uzay teknolojileri alanında eğitim alan Türksat mühendislerinin katkısıyla Türksat 6A en yüksek yerlilik oranıyla üretildi.
TÜBİTAK Uzay, Türksat 6A'nın uydu yönetim alt sistemini, yörünge yönelim kontrol alt sistemini, güç alt sistemini, elektrikli itki alt sistemini, arayüz kontrol birimlerini ve haberleşme görev yükünü üretti.
C2TECH; telemetri/işaret sinyali vericisinden telekomut alıcıya, yönsüz alıcı anteninden alıcı test bağdaştırıcısına kadar tüm telemetri telekomut ve mesafe ölçüm alt sistemlerini yerli ve milli olarak yaptı.
ASELSAN; Türkiye antenini, Almaç, INET ve Faydalı Yük Arayüz Birimi'ni imal etti.
Yapısal ve ısıl sistemlerin tasarımından sorumlu TUSAŞ ise uydunun yapısal panellerini ve pil panelini üreterek uyduya montajını gerçekleştirdi.

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