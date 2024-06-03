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Düşük faizli konut kredisi taksitleri ve ödeme tablosu! 1.29 faizli konut kredisi başladı! Emlak Konut İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Balıkesir...

Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, kurumun başlattığı yeni konut kampanyasına ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı. Vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştırmayı amaçlayan bu kampanya, bankasız ve kefilsiz dört farklı ödeme seçeneği sunarak dikkat çekiyor. Konut sahibi olmanın önündeki en büyük engellerden biri peşinat ödemesi zorunluluğudur. Bu kampanya kapsamında, peşinatsız ödeme seçeneği sunularak, ev sahibi olmayı hayal edenlerin bu hayaline ulaşmaları kolaylaştırılıyor. İşte kampanyanın detayları...

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 08:38 Güncelleme 03 Haziran 2024, 08:38
Düşük faizli konut kredisi taksitleri ve ödeme tablosu! 1.29 faizli konut kredisi başladı! Emlak Konut İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Balıkesir...

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Emlak Konut GYO, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın destekleri ile hayata geçirdiği yeni konut kampanyası kapsamında 4 ilde projeler sunuyor. Kampanya ile toplamda 2 bin civarında konutun satılması hedefleniyor. Süre sınırı bulunmayan bu kampanya, Emlak Konut'un satış hedefine ulaşması durumunda sona erecek. Kampanya kapsamında sunulan 1.29 düşük faizli konut kredisi ve diğer ödeme seçeneklerine dair detaylar ise şu şekilde...

1. Ödeme Seçeneği: Peşin Alımda İndirim

Peşin alımlarda yüzde 25 indirim uygulanacak. Bu seçenek, peşin ödeme yaparak ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

2. Ödeme Seçeneği: Yüzde 25 Peşinat ve 3 Ara Ödeme

Yüzde 25 peşinat ödenerek, geri kalan tutar 6, 12 ve 24. aylarda yapılacak ara ödemelerle tamamlanacak. Bu modelde vade farkı bulunmuyor, ara ödemeler tamamen faizsiz.

3. Ödeme Seçeneği: Yarı Peşin, Yarı Vadeli

Toplam ödemenin yarısı peşin yapılacak, kalan yarısı için ise 1,29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeme imkanı sunulacak. Bu seçenek, peşin ödeme gücü olan ancak geri kalan tutarı taksitlendirmek isteyenler için ideal.

4. Ödeme Seçeneği: Yüzde 25 Peşinat ve 72 Aylık Taksit

Yüzde 25 peşinat ödenerek, kalan tutar 1,29 vade farkıyla 72 aya kadar taksitlendirilecek. Uzun vadeli ödeme planı isteyenler için bu seçenek cazip bir alternatif oluşturuyor.

KAMPANYAYA DAHİL PROJELER

Kampanya, Türkiye'nin farklı illerinde bulunan 16 projeyi kapsıyor. Bu projeler şu şekilde sıralanıyor:

  • İstanbul: Batıyakası, Çınarköy Evleri, Düşler Vadisi, Ebruli Kayaşehir, Vadi Evleri-1, Vadi Evleri-2, Tual Gölyaka, Meydan Başakşehir, Majör Gölyaka, Gölyaka İstanbul, Yeni Fikirtepe
  • İzmir: Allsancak, Evora İzmir
  • Denizli: Evora Denizli
  • Balıkesir: Balıkesir Emlak Konutları
  • Antalya: Park Yaşam Antalya

Bu projeler, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Denizli ve Antalya gibi büyük şehirlerde yer alıyor ve kampanya kapsamında uygun fiyatlarla konut sahibi olma fırsatı sunuyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kampanya, Türkiye genelinde konut sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlara açıktır. Banka veya kefil gereksinimi olmadan sunulan bu avantajlı ödeme seçenekleri, özellikle peşinat ve taksitlendirme imkanları arayan vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor.

Emlak Konut'un başlattığı bu yeni kampanya, konut sahibi olmayı kolaylaştıran esnek ödeme seçenekleri ile dikkat çekiyor. Vatandaşların büyük ilgi göstermesi beklenen kampanya, ev sahibi olmayı planlayanlar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

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