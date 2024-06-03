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BIST 100 zirvede

Yılbaşından bu yana yüzde 39.23 yükselerek dünya endekslerini sollayan BIST 100 endeksi, dolar bazlı da 9 yılın en yüksek aylık kapanşıını yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Haziran 2024 Güncelleme 03 Haziran 2024, 07:00
BIST 100 zirvede

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Mayıs ayını yüzde 3.53 artışla 10.400,48 puandan tamamlarken, yılbaşından bu yana yüzde 39.23 değer kazanarak dünyada öne çıkan endeksleri geride bıraktı. Aylık kapanış rekoru kıran endeks gördüğü en yüksek seviyeyi de 11.088,01 puana taşıdı.

TÜM SEKTÖRLER KAZANDIRDI
BIST 100 endeksi, yılbaşından bu yana dolar bazlı da yüzde 27.41 artış kaydederek 322,94 puan olurken, 2015'in Şubat ayından itibaren en yüksek aylık kapanışını gerçekleştirdi. Sektör endeksleri detaylı incelendiğinde, 2024'ün başından bu yana bankacılık endeksinin yüzde 72.79, holding endeksinin yüzde 45.88 artış kaydettiği göze çarpıyor. Bu yıl tüm sektör endeksleri yatırımcısını sevindirirken, en çok kazandıran yüzde 90.30 ile sigorta oldu. Ana endekslere bakıldığında ise mali endeksin yüzde 51.93'lük yükselişi dikkati çekti. Bu süreç hisse bazlı incelendiğinde de BIST 100 endeksine dahil hisselerden 80'inin değer kazandığı, 20'sinin düşüş kaydettiği gözlemlendi.

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