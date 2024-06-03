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1-5-10-25-50 kuruş ve 1 TL'lik madeni parası olanlar acil baksın! Üretim macerası işte böyle başlıyor

Paraların üretim süreci dayanıklılık ve estetik açıdan en uygun metallerin seçilmesiyle başlıyor. Bu kritik adımda bakır, nikel ve çinko gibi özel metaller tercih ediliyor. Bu metaller paraların uzun ömürlü olmasını sağlamak ve estetik görünümlerini korumak amacıyla özenle belirleniyor. Darphane uzmanları metal seçiminde kalite ve dayanıklılık gibi kriterleri dikkate alarak üretilecek paraların hem estetik hem de işlevsel olmasını garanti ediyor.

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 08:22 Güncelleme 03 Haziran 2024, 08:22
1-5-10-25-50 kuruş ve 1 TL’lik madeni parası olanlar acil baksın! Üretim macerası işte böyle başlıyor

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Türkiye madeni para üretimindeki öncü rolünü Darphane ve Damga Matbaası'nın modern teknolojiyle donatılmış tesisleri sayesinde sürdürüyor. Üretim süreci, özel metal karışımlarının titizlikle seçilmesiyle başlıyor ve bu, paraların hem dayanıklılığını hem de estetik görünümünü garanti altına alıyor.

İŞTE BÖYLE ÜRETİLİYOR

Darphane'nin üretim sürecindeki en çarpıcı özelliklerinden biri olan damga işlemi, her madeni paraya özgü desenlerin ve değerlerin kazınmasını içerir.

Bu aşama paraları sadece bir ödeme aracı olmaktan çıkarıp, adeta birer sanat eserine dönüştürüyor.

Özel olarak tasarlanmış makineler, dakikada 700-800 madeni para üretme kapasitesine sahiptir ve bu makineler yüksek hassasiyetle çalışarak her bir madeni paranın mükemmelliğini garanti altına alır.

Üretim sürecinin son aşaması olan kalite kontrol, her bir paranın standartlara uygunluğunu ve mükemmelliğini sağlıyor. Bu aşamada yapılan ağırlık testleri, her bir paketin doğru ve eksiksiz olduğunu doğrulayarak, paraların kullanıma hazır hale getirilmesini sağlar.

Paralar farklı değerlerde ve miktarlarda özenle paketlenir. Bu süreç sırasında yapılan ağırlık testleri, her bir paketin doğru ve eksiksiz olduğunu doğrular.

Darphane ve Damga Matbaası'nın titiz çalışmaları, madeni paraların sanat ve fonksiyonelliği birleştiren öğeler olarak hayatımıza entegre olmasını sağlıyor.

Her bir madeni para, gündelik işlemlerimizde kullanılan bir araç olmanın ötesinde, Darphane'nin kalite ve sanat anlayışını yansıtan bir simge haline geliyor. Bu özenli üretim süreci, Türkiye'nin madeni para üretiminde dünya çapında bir öncü olarak kalmasını sağlamaktadır.

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