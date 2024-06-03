1-5-10-25-50 kuruş ve 1 TL’lik madeni parası olanlar acil baksın! Üretim macerası işte böyle başlıyor

Özel olarak tasarlanmış makineler, dakikada 700-800 madeni para üretme kapasitesine sahiptir ve bu makineler yüksek hassasiyetle çalışarak her bir madeni paranın mükemmelliğini garanti altına alır.

Üretim sürecinin son aşaması olan kalite kontrol, her bir paranın standartlara uygunluğunu ve mükemmelliğini sağlıyor. Bu aşamada yapılan ağırlık testleri, her bir paketin doğru ve eksiksiz olduğunu doğrulayarak, paraların kullanıma hazır hale getirilmesini sağlar.

Paralar farklı değerlerde ve miktarlarda özenle paketlenir. Bu süreç sırasında yapılan ağırlık testleri, her bir paketin doğru ve eksiksiz olduğunu doğrular.

Darphane ve Damga Matbaası'nın titiz çalışmaları, madeni paraların sanat ve fonksiyonelliği birleştiren öğeler olarak hayatımıza entegre olmasını sağlıyor.

Her bir madeni para, gündelik işlemlerimizde kullanılan bir araç olmanın ötesinde, Darphane'nin kalite ve sanat anlayışını yansıtan bir simge haline geliyor. Bu özenli üretim süreci, Türkiye'nin madeni para üretiminde dünya çapında bir öncü olarak kalmasını sağlamaktadır.