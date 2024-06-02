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20 şirketten 44 milyar lira

Borsa’da halka arzlar arttıkça yatırımcı sayısı da büyüyor. Yatırımcı sayısı 8 milyonu geçti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Haziran 2024 Güncelleme 02 Haziran 2024, 07:00
20 şirketten 44 milyar lira

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Tüketicilerin yakından tanıdığı markaların da yer aldığı toplam 20 şirket bu yıl borsaya geldi. Bu şirketler 44 milyar 255 milyon TL halka arz geliri elde etti. Geçen yıl 1,42 milyar TL olan ortalama halka arz büyüklüğü, bu yıl 2,21 milyar TL'ye kadar yükseldi. 4,5 milyar TL ile Rönesans Gayrimenkul Yatırım, bu yılın en büyük halka arzı olarak ilk sırada yer aldı.

Bu arada Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre 2023 yılında Borsa İstanbul'a 56 yeni şirket gelmişti. Bu şirketler toplamda 80 milyar TL halka arz geliri elde etti. Ortalama halka arz büyüklüğü 1 milyar 428 milyon TL olmuştu. Bu yıl ise halka arz büyüklüklerinin geçmiş yıllara göre arttığı dikkatlerden kaçmadı.

Özellikle 3,5 milyar TL ve üzerindeki arzlarda yükseliş yaşanıyor. 2024'ün yenileri arasında yer alan OBA Makarnacılık, IC Enterra Yenilenebilir Enerji, Rönesans Gayrimenkul Yatırım, Koton Mağazacılık ve Lila Kâğıt; 3,5 milyar TL'yi aşan halka arz büyüklükleri ile öne çıktı.

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