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Ne 'beach'im tarife! Giriş fiyatı kişi başı 1.000 TL

İstanbul’daki plajların bu yaz sezonu tarifesi belli oldu. Kişi başı giriş ücreti bin liraya kadar çıktı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Haziran 2024 Güncelleme 01 Haziran 2024, 07:01
Ne ’beach’im tarife! Giriş fiyatı kişi başı 1.000 TL

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İstanbul'da plaj, tesis ve turistik işletmeler yaklaşan yaz sezonuna hazırlanıyor. Bu ayın ilk haftasında açılacak birçok plaj ve turistik işletmede giriş ücretleri de belli oldu. Büyük bir çoğunluğunda yalnızca şezlong ve şemsiye kullanımının giriş ücretine dahil olduğu özel tesislerde fiyatlar, hafta içi ve hafta sonunda farklılık gösteriyor.

ADALAR BAŞI ÇEKİYOR
Sarıyer'de yer alan işletmelerde kişi başı giriş ücretleri 250 ile 750 lira arasında değişirken, Şile'de kişi başı giriş ücretlerinin 200 ile 800 lira arasında bulunduğu, Florya'da ise 500 lira olduğu görüldü. Fiyat ortalamalarının en yüksek olduğu ilçe ise geçen yıla göre ortalama iki kat artış gösteren rakamlarla Adalar oldu. Büyükada'da özel plajlara giriş ücretlerinin hafta içi 500 ile 600 lira arasında değiştiği, hafta sonu ise 800 lirayı aştığı öğrenildi.

Büyükada bitişiğindeki Sedef Adası'nda bulunan bir tesis ise bin liralık giriş ücretiyle dikkat çekti. BELTUR'un plaj tesislerinde de ücretler belirlendi. 'İstanbulkart' ile turnike sistemiyle giriş yapılacak bu işletmeler için Caddebostan ve Florya Güneş Plajı'nda genel ücret 60 lira oldu. Öğrenciler için bu ücret 30 lira olarak ilan edildi. Geçen sene hafta içi 200 lira ile hafta sonu 300 lira ücret belirlenen Büyükada'daki plaj tesisinin bayram tatili sonrası açılacağı ve bu tesis için yeni ücretin henüz belirlenmediği aktarıldı.

İŞTE PLAJ FİYATLARI
Sarıyer: 250-750 TL
Şile: 200-800 TL
Florya: 500 TL
Büyükada: 500-800 TL
Sedef Adası: 1.000 TL

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