Doğal gazda tarife değişmedi

BOTAŞ, Haziran itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gazın ve elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine Haziran'da uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp gaz için 4 bin 80 lira olacak. Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak devam edecek. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

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