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Emekliye şehirlerarası otobüslerde yüzde 20 indirim

Son dakika haberi! Şehirlerarası otobüslerde emeklilere yüzde 20 indirim yapılmasına yönelik hüküm Resmi Gazete'de yayımlanarak yönetmeliğe girdi. Bu hükme uymayan karayolu taşımacılığı B1 ve D1 yetki belgesi sahiplerine, her bir ihlal için 5 uyarma verilecek.

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 11:10 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 11:10
Emekliye şehirlerarası otobüslerde yüzde 20 indirim

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Şehirlerarası otobüs taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişilerce emekli olduğunu belgeleyenlere tarife üzerinden yüzde 20 indirim yapılmasına yönelik hüküm yönetmeliğe girdi.

EMEKLİYE YÜZDE 20 İNDİRİM KARARI RESMİ GAZETE'DE


Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve karayolu taşıma yönetmeliğinde değişiklikler yapan yönetmeliğe eklenen geçici bir maddeye göre, 2024 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere, emekli olduğunu bilgi ve belgeyle beyan ve ispat edenlere, düzenlenecek yolcu biletlerinde Ulaştırma Bakanlığı'na bildirilen tarife üzerinden yüzde 20 indirim uygulanacak.

HER BİR İHLAL İÇİN 5 UYARMA VERİLECEK
Bu hükme uymayan karayolu taşımacılığı B1 ve D1 yetki belgesi sahiplerine, her bir ihlal için 5 uyarma verilecek.

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