10 milyon TL’ye 1 hafta tatil: Villalar rekor kırdı

Turizmde hareketliliğin startı Kurban Bayramı tatiliyle birlikte verilirken, seyahat planları yapanlar ünlü turizm merkezlerinde dudak uçuklatan fiyatlarla karşılaşıyor. Özellikle Bodrum'da fiyatlar zirve yapıyor.

Bir ailenin bir hafta tatili 100 bin liranın üstüne çıkarken, bazı süper lüks otellerde 1 milyon lirayı buluyor. Kiralık evler için istenen fiyat günlük 2 bin 500, haftalık 17 bin 500 liraya kadar çıkarken, konut sitelerindeki villalarda günlük 1 milyon, haftalık 7 milyon liraya varan fiyatlarla tatil yapılabiliyor. Bazı oteller de villalarıyla zengin tatilcilere kapılarını açıyor. Temmuz ya da Ağustos'ta 1 hafta oda+kahvaltı villa tatiline 10 milyon 80 bin lira isteyen otel bile bulunuyor.

YÜKSEK SEZON FARKI

Buna göre günlük fiyat 1.4 milyon lirayı aşıyor. 2 kişi de kalsa 4 kişilik aile de kalsa aynı fiyat isteniyor. Tatilcilere sunulan fiyatlar seçilen tarihe göre de değişiklik gösteriyor. Yetkililer, hem otel fiyatlarında hem de ev ve villalarda fiyatların yüksek sezon denilen Temmuz ve Ağustos aylarında zirve yaptığının altını çiziyor.

Fiyat yelpazesinin çok geniş olduğunu, her bütçeye göre tatil imkanı bulunduğunu belirten yetkililer, şunları söylüyor: "İnsanların ödedikleri para karşılığında ne hizmet beklediklerine göre fiyatlar değişiyor. Yazlıklarda standart 2+1 konaklamayla, kendine özel yüzme havuzu olan, denize sıfır olan veya büyük bir tesisin içerisindeki villa fiyatları arasında çok fark var. Otellere erken rezervasyon yapılırken, ev ve villalarda genelde son dakika rezervasyonları yapılıyor."