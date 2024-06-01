% 5.7 büyüdük

Türkiye ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5.7 büyüme kaydetti. Böylece Türkiye ekonomisi üst üste 15 çeyrek büyümüş oldu. 2024 yılı birinci çeyreği itibarıyla yıllıklandırılmış milli gelir de 1 trilyon 158 milyar dolarla yeni tarihi zirveye yükseldi.

AB'DE DE BİRİNCİ

Yüzde 5.7 büyüme verisiyle Türkiye, aynı dönemde verisi açıklanan OECD'ye üye ülkeler arasında en hızlı büyüyen ekonomi olarak kayıtlara geçti. Türkiye'yi sıralamada yüzde 3.4 ile Güney Kore, yüzde 2.4 ile İspanya ve yüzde 1.6 ile Meksika takip etti. G20'de ise en hızlı büyüyen ülke yüzde 7.8 ile Hindistan oldu. Bu ülkeyi yüzde 5.7 ile Türkiye izlerken, yüzde 5.4 ile Rusya üçüncü, yüzde 5.3 ile Çin dördüncü ve yüzde 5.11 ile Endonezya beşinci sırada yer aldı. Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ilişkin çeyreklik büyüme tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda Türkiye, bu ülkeler arasında da ekonomisi en hızlı büyüyen ülke olacak. Birlik üyeleri arasında ekonomisi en çok büyüyen ülke yüzde 4.6 ile Malta oldu.



İNŞAATTA % 11.1

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, yılın birinci çeyreğinde geçen yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak, inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 11.1, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 5.5, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5, sanayi yüzde 4.9, tarım yüzde 4.6, hizmetler yüzde 4.3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3.3, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2.8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2.5 ve finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2 arttı.



15 ÇEYREĞE ULAŞTI

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ: Yıllıklandırılmış milli gelir 1 trilyon 158 milyar dolarla yeni tarihi zirveye yükseldi. Büyüme performansımızı 15 çeyrektir kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. İlk çeyrekte tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerinin tamamı pozitif büyüme gösterdi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit sermaye yatırımlarındaki yüzde 10.3'lük yüksek artış ve tüketim harcamalarının artış hızının yavaşlaması da büyümenin daha sağlıklı bir kompozisyonla ve dezenflasyon yaklaşımlarıyla uyumlu bir patikada ilerlediğini gösteriyor. Cari açığın düştüğü, rezervlerin arttığı, risk göstergelerinin iyileştiği bir dönemdeyiz. Temel önceliğimiz olan enflasyonla mücadele konusunda aylık bazda aldığımız sonuçlar, yılın ikinci yarısında yıllık bazda da belirgin düşüşler getirecek.



DENGELENME DEVAM EDİYOR

HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK: Uyguladığımız rasyonel, öngörülebilir ve kurala dayalı politikalarla ekonomimiz daha dengeli ve sürdürülebilir büyümeye doğru ilerliyor. İç talebin büyümeye verdiği katkı 4.1 puan, net dış talebin katkısı ise 5 çeyrek sonra pozitife dönerek 1.6 puan oldu. Yatırımlar yüzde 10.3 artarken, makine ve teçhizat yatırımlarının aralıksız büyümesini 18'inci çeyreğe taşıdı.

Sanayi katma değeri yüzde 4.9 arttı. Programımız sayesinde dengelenen büyüme kompozisyonu, düşen cari açık, artan güven, iyileşen beklentiler ve hızlanan dış kaynak girişi dezenflasyona önemli katkı sağlayacak. İkinci yarıda daha destekleyici dış koşullar ve ılımlı yurt içi taleple birlikte bu yıl net dış talebin pozitif katkı verdiği bir büyüme öngörüyoruz.



İHRACAT DESTEĞİ

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT: Geçen yılın ikinci yarısında başlayan ihracatın artması ve ithalatın azalması eğilimi sonucunda net ihracatın büyümeye katkısının 2024 genelinde pozitif olması bekleniyor. Büyüme kompozisyonundaki bu dengelenme ile bir taraftan daha kaliteli bir büyüme patikasında ilerlenmekte, diğer taraftan makroekonomik istikrar güçlenmektedir.