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Erkenci karpuz sevinci

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 07:02
Erkenci karpuz sevinci

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Hatay'ın bereketli topraklarında başlayan hasatla birlikte erkenci karpuz; Almanya, Polonya, Rusya ve Arap ülkeleri başta olmak üzere yurt dışına ihraç ediliyor. Yurt içinde ülkenin birçok noktasında gönderilen çekirdekli karpuzun kilogramı 9 liradan, çekirdeksiz karpuzun kilogramı 16 liradan toptan olarak satılıyor. Burnaz sahilinde çiftçilik yapan Hamza İnce, 500 dönüm tarım arazisinde karpuz hasadına başladığını belirtti. Ürün kalitesinden memnun olduğunu dile getiren İnce, "İhracat ürünlerimiz genelde Polonya, Almanya, Rusya ve civar ülkelere oluyor. Bunlar genelde soğutmalı araçlarla yurt dışına gönderiliyor" şeklinde konuştu.

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