Erkenci karpuz sevinci

Hatay'ın bereketli topraklarında başlayan hasatla birlikte erkenci karpuz; Almanya, Polonya, Rusya ve Arap ülkeleri başta olmak üzere yurt dışına ihraç ediliyor. Yurt içinde ülkenin birçok noktasında gönderilen çekirdekli karpuzun kilogramı 9 liradan, çekirdeksiz karpuzun kilogramı 16 liradan toptan olarak satılıyor. Burnaz sahilinde çiftçilik yapan Hamza İnce, 500 dönüm tarım arazisinde karpuz hasadına başladığını belirtti. Ürün kalitesinden memnun olduğunu dile getiren İnce, "İhracat ürünlerimiz genelde Polonya, Almanya, Rusya ve civar ülkelere oluyor. Bunlar genelde soğutmalı araçlarla yurt dışına gönderiliyor" şeklinde konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN