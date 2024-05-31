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Borsada ‘Dinlenme’ zamanı

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 07:02
Borsada ‘Dinlenme’ zamanı

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Geçen hafta 11.088 puanla rekor kıran borsa, Yüzde 5.5 düşüşle bu hafta 10 bin puan seviyelerine geri dönerken, uzmanlar gerilemenin 6 sebebi olduğunun altını çizdi:
● Hızlı giden borsanın dinlenme süreci yaşanıyor ki, bunun aslında sağlıklı olduğu düşünülüyor. 11.000 seviyelerinden teknik olarak düzeltme ihtiyacı doğdu.
● Son dönemde tekrar hızlanan halka arzlar, borsadaki paranın bir miktar bu yeni hisselere kaymasına sebep oldu. Bu durum, piyasa üzerinde bir miktar baskı oluşturdu.
● Merkez Bankası sıkı para politikasını kararlılıkla sürdürüyor. Son alınan zorunlu karşılık artırma kararıyla birlikte faizler tekrar yükseliş eğiliminde. Bu da borsada kredili işlem hacmini düşürüyor.
● Risksiz TL getirisi şu anda aylık bazda yüzde 4-5 arasında değişiyor. Bu da borsanın yatay ya da düşüş eğilimi gösterdiği dönemlerde hisse senetleri üzerinde taşıma maliyeti oluşturuyor. Dolayısıyla böyle dönemlerde borsada kalmanın maliyeti yükseliyor.
● Son açıklanan bilançolarda, kârlılıklarda bir miktar gerileme, marjlarda daralma ve finansman maliyetlerinde artış dikkat çekiyor.
● Son 1-2 haftalık süreçte Türk tahvillerine ve TL cinsi risksiz enstrümanlara yüklü yabancı girişi yaşanırken, borsada ise yabancı satışları dikkat çekiyor.

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