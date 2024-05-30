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Gayrimenkul sahipleri dikkat! Emlak vergisinde ilk taksit süresi yarın doluyor. Ödemeyi geciktirenleri aylık yüzde 4.5 fark bekliyor...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 07:01
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Ev, arsa, işyeri gibi gayrimenkullerin emlak vergisinde ilk taksit süresi 31 Mayıs'ta doluyor. Mülk sahiplerinin gecikme farkı ödememek için 2 günü kaldı. Emlak vergisi ödemeleri için 31 Mayıs'ı geçiren mükellefler, vergi borçlarını ödemedikleri her ay için yüzde 4.5 gecikme zammıyla karşı karşıya kalacak. İkinci taksit ödeme süresi ise 2 Aralık'ta sona erecek. Mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2024 yılı vergi değerleri, 2023 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 29.23 oranında artırılması suretiyle hesaplandı. İşte verginin detayları...

En fazla brüt 200 metrekare ve tek konuta sahip olan; hiç geliri olmayan ev hanımları ve işsizler, SGK'dan aldıkları emekli aylığından başka geliri olmayan emekliler (ve bunların dul ve yetimleri), engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri vergiden muaf oluyor. Yılın sadece bir döneminde oturulan yazlık, yayla evi gibi konutlar emlak vergisi muafiyeti kapsamında yer almıyor.

Sahip olduğu tek konutu kiraya verip başka bir evde kirada oturanlar muafiyet kapsamında. Çalışmayan emekliler bu avantajdan yararlanacak. Ancak çalışmayı bıraktıklarında muafiyet devreye girecek.

Emlak vergisi muafiyeti emekli olunan tarihi izleyen yıl itibariyle başlıyor. Bu yıl emekli olup bildirimde bulunanlar gelecek yıl itibariyle vergiden muaf olacak. Bu yıl satılan evin emlak vergisini konutu satan ödeyecek.

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