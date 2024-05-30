Enflasyonda Eylül’de 40’lı rakamları görebiliriz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor. Dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz" dedi. Maliye Hesap Uzmanları Vakfı'nın panelinde konuşan Şimşek, enflasyonun tek haneye indirilmesinin ciddi bir iş olduğunu, sabır, zaman ve kararlılık gerektiğini söyledi. Şimşek, "Başlangıçta baz etkisi nedeniyle hızlı şekilde enflasyon inecek. Merkez Bankamızın sunduğu perspektife göre Eylül'de 40'lı rakamları yüksek ihtimal görebiliriz ama süreç uzun, sabır ve kararlılık gerektiriyor" diye konuştu.

Şimşek, miktarsal sıkılaştırma konusunda TCMB'de çok ciddi bir çaba bulunduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Merkez Bankamız ihtiyaç duyarsa, biz Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, gerektiğinde ihtiyacımızın da ötesinde likiditeyi çekmek için borçlanacağız. Maliye politikasının buradaki işlevselliği, esas itibarıyla fiyat istikrarını sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaktır. Mali genişleme üzerinden enflasyon yaratılmamasını sağlarken bir taraftan da gerekirse fazla likiditenin piyasadan çekilmesi konusunda Merkez Bankamızla yakın çalışacağız, bunun için de ne gerekiyorsa yapacağız."



İSTİSNALAR MASADA

"Cari açık bu yıl çok büyük ihtimalle milli gelire oran olarak yüzde 2.5'in altına düşecek, hedeflerimizden daha iyi olacak. Hedefimiz; cari açığı kalıcı şekilde yüzde 2.5'in altına çekmek" diyen Şimşek, vergi muafiyet ve istisna çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.