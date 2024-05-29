PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Motokuryeler 73 milyarlık yemek taşıdı

‘Hızlı ticaret’ bir yılda katlandı, 126.1 milyar liraya ulaştı. Yemek ise yüzde 58 pay aldı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 07:02
Motokuryeler 73 milyarlık yemek taşıdı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'de teslimatın genellikle motokuryeler tarafından gerçekleştirildiği hızlı ticaretin hacmi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 99.2 yükselerek 126.1 milyar liraya ulaştı. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Antalya hızlı ticaretin en fazla yapıldığı iller olarak sıralandı. Hızlı ticaret hacminin sektörel dağılımına bakıldığında, geçen yıl en büyük payı yüzde 58 ile yemek siparişleri aldı.

Bunu yüzde 26 ile gıda ve süpermarket sektörü, yüzde 12.5 ile platform aracılığıyla yapılan market alışverişleri izledi. Çiçekçiliğin hızlı ticaret içinde payı yüzde 2.6 iken, diğer ürünlerde bu oran yüzde 0.9 düzeyinde gerçekleşti. Market alışverişlerinde hızlı ticaret yoluyla en çok satılan ürünler çay, kahve, şekerleme, çikolata, bebek bezleri ve kuruyemiş oldu.

Günlük bazda hızlı ticaret işlem sayılarına bakıldığında ise bayram gibi uzun tatil dönüşlerinde siparişlerin arttığı görüldü. Çiçek hariç sipariş yoğunluğu öğleden sonra ve akşam saatlerinde daha yüksek gerçekleşti. Hızlı ticarette en fazla sipariş yüzde 40.8 ile 18.00- 00.00 saatlerinde verildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? Adli Tıp Raporuna ulaşıldı! Dikkat çeken doku kaybı detayı
7 maddelik MGK Bildirisi açıklandı! TAKVİM gündeme getirmişti! ’Teröristan’ tezgahı dağıtılacak: Tüm unsurlularıyla bertaraf edilecek
SSK VE BAĞ-KURLUYA YÜZDE 25.46’LIK ZAM HESABI | Temmuz zammıyla kök maaş değişecek! İşte kalem kalem SSK ve Bağ-Kurlunun zamlı maaşları
Son dakika haberleri... ABD’de F-35 uçağı düştü | Ateş topuna döndü: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
Çifte kupalı şampiyon Galatasaray yeni sezon planlaması için resmen düğmeye bastı
Refah’ta siyonist ilhak! İsrail tankları şehir merkezinde: Soykırım ordusu çadırları fosfor bombası ile vurdu | BM: En az 200 kişi öldürüldü
Dünyaca ünlü F1 pilotu Lewis Hamilton’dan Gazze paylaşımı: Yeter artık
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım’ın seçim öncesi müthiş planını TAKVİM ortaya çıkardı
MGK’da bir ilk! Yapay zeka vurgusu: İleri kabiliyetler geliştirmesinin önem ve önceliğine işaret edildi
Fransa meclisinden skandal karar! Filistin bayrağı açan LFI Partisi Milletvekili Sebastien Delogu’ya uzaklaştırma cezası
Son dakika transfer haberleri | Galatasaray 3 dünya yıldızını bitirmek için harekete geçti! Ezeli rakipleri kıskandıracak isimler ligi sallayacak
Alex de Souza yeniden Türkiye’de!
Son dakika: İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin’i resmen tanıdı! Dünyaya ’iki devlet’ mesajı
Başkan Erdoğan’dan Sayıştay’ın 162. kuruluş yıl dönümü programında önemli açıklamalar
PKK’lı Murat Karayılan çırpınıyor! Operasyonlar kapsamlaşacak deyip çaresizliği kabullendi: Türkiye her tepeye hakim, sürekli vuruyor
SON DAKİKA