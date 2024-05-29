Motokuryeler 73 milyarlık yemek taşıdı

Türkiye'de teslimatın genellikle motokuryeler tarafından gerçekleştirildiği hızlı ticaretin hacmi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 99.2 yükselerek 126.1 milyar liraya ulaştı. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Antalya hızlı ticaretin en fazla yapıldığı iller olarak sıralandı. Hızlı ticaret hacminin sektörel dağılımına bakıldığında, geçen yıl en büyük payı yüzde 58 ile yemek siparişleri aldı.

Bunu yüzde 26 ile gıda ve süpermarket sektörü, yüzde 12.5 ile platform aracılığıyla yapılan market alışverişleri izledi. Çiçekçiliğin hızlı ticaret içinde payı yüzde 2.6 iken, diğer ürünlerde bu oran yüzde 0.9 düzeyinde gerçekleşti. Market alışverişlerinde hızlı ticaret yoluyla en çok satılan ürünler çay, kahve, şekerleme, çikolata, bebek bezleri ve kuruyemiş oldu.

Günlük bazda hızlı ticaret işlem sayılarına bakıldığında ise bayram gibi uzun tatil dönüşlerinde siparişlerin arttığı görüldü. Çiçek hariç sipariş yoğunluğu öğleden sonra ve akşam saatlerinde daha yüksek gerçekleşti. Hızlı ticarette en fazla sipariş yüzde 40.8 ile 18.00- 00.00 saatlerinde verildi.