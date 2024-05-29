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'Doğu'rudan yatırım

Borsada yatırımcı sayısı son 1 yılda yüzde 86 arttı. Yatırımcı sayısında en yüksek büyüme ise Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yakalandı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 07:02
’Doğu’rudan yatırım

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Ülkemizde borsaya olan ilgi gün geçtikte büyüyor. Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 1 yıllık dönemde yüzde 86 büyürken, tarihi zirvesini 8 milyon 624 bin kişiyle 18 Mayıs tarihinde yakaladı. Borsada yatırımcı sayısındaki artışta doğu illeri başı çekti.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre; Nisan ayı itibarıyla Türkiye genelinde geçen yıla göre yatırımcı sayısında yüzde 100'ün üzerinde büyüme sağlayan iller Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer alan Hakkari, Mardin, Şanlıurfa ve Van oldu. Marmara Bölgesi 3 milyon kişi ile en çok yatırımcıyı barındıran bölge olurken; geçen yıla göre en yüksek büyümeyi yakalayan bölgeler yüzde 95 artış - 477 bin yatırımcı sayısı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve yüzde 84 artış - 351 bin yatırımcı sayısı ile Doğu Anadolu Bölgesi oldu.

GENÇLER YÜZDE 128 ARTTI
Nisan ayı verilerine göre; nüfusuna oranla en yüksek yatırımcı sayısına sahip il yüzde 17 ile Karabük olurken, onu yüzde 15 ile Ankara ve yüzde 12 ile Eskişehir takip etti. 24 yaş altı genç yatırımcı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 128 artarak 1 milyonun üzerine yükseldi ve yaş grupları içinde en yüksek oranda büyümeyi yakaladı. 25-34 yaş arası yatırımcılar da yüzde 72 büyüyerek 2.2 milyona ulaştı ve en yüksek büyüyen ikinci yaş grubu oldu.

BORSANIN ŞAMPİYONU FENERBAHÇE
Süper Lig'de şampiyonluğu kaçıran Fenerbahçe, yatırımcısının yüzünü borsada güldürdü. İkinci olan Fenerbahçe, lig başlangıcından bu yana en çok kazandıran takım hissesi oldu. FB hisseleri Ağustos başından beri yüzde 69 arttı. Galatasaray ise haftanın ilk işlem gününde devre kesti. GS hisseleri Ağustos başından bu yana ise yüzde 31.6 kazandırdı. Beşiktaş hisselerinde ise Ağustos başından bu yana sert hareketler görüldü. BJK hissesi yatırımcısına yüzde 31 kazandırdı. Trabzonspor hisseleri ise yüzde 30.7 oranında kaybettirdi.

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