Haziran ayı kira artış oranı kaç TL oldu? Kirada yüzde 25 zam sınırı kalktı mı? İş yeri, konut kira zammı hesaplama 2024!

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.
Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.
Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.
İŞ YERLERİNDE KİRA SINIRLAMASI YOK
İşy erlerine yapılacak kira zammı oranında ise sınırlama bulunmuyor. Mayıs ayı kira artış oranı yüzde 59,64 olarak belirlendi. Böylece kira kontrat süresi mayıs ayında dolan işletme sahipleri kiralarında tavan zammı yüzde 59,64 olarak uygulayacak.
MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
Mevcut Kira Bedeli: 17 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2024
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 4 bin 250 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 21 bin 250 TL
12 AYLIK TÜFE'YE GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLANSAYDI
Mevcut Kira Bedeli: 17 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2024
Girdiğiniz Artış Oranı: %59,64
Kira Artış Tutarı: 10 bin 139 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 27 bin 139 TL