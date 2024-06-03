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Haziran ayı kira artış oranı kaç TL oldu? Kirada yüzde 25 zam sınırı kalktı mı? İş yeri, konut kira zammı hesaplama 2024!

Konut kiralarında uygulanan yüzde 25 zam sınırıyla ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2022 yılında hayata geçirilen ve kiracıları korumayı amaçlayan bu düzenleme, Temmuz 2024'e kadar geçerli olarak belirlenmişti. Peki, Haziran ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kirada yüzde 25 zam sınırı kalktı mı? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 07:14 Güncelleme 03 Haziran 2024, 07:14
Haziran ayı kira artış oranı kaç TL oldu? Kirada yüzde 25 zam sınırı kalktı mı? İş yeri, konut kira zammı hesaplama 2024!

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Türkiye'de konut kiralarındaki artış oranı, milyonlarca kiracı ve ev sahibi tarafından yakından takip ediliyor. 2022 yılında yürürlüğe giren ve konut kiralarındaki artış oranını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme, Temmuz 2024 itibarıyla sona erecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yaptığı son açıklamalar, bu konuda yeni bir döneme girileceğine işaret ediyor.

KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayı kira artış oranı 3 Haziran Pazartesi günü belli olacak.

KİRA ARTIŞ ORANI ZAMLANACAK MI?

Son 2 yılda yüzde 25 zam yapan kiracılar vardı. Bu dönemde TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre zam yapılsa dahi kirası rayiç kiralara göre epey düşük kalacak. Ev sahiplerinin TÜFE'nin 12 aylık ortalamasından daha fazla kira talep etme hakkı yok. Ancak bazı yasal haklar var. Kira tespit davalar, uyarlama davaları gibi çeşitli davalar açılarak kiracılardan piyasa günceline göre kiralar talep edilebilir. Dava açmak için zaman şartı var. Bunun için hukuki görüş almalılar.

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.

İŞ YERLERİNDE KİRA SINIRLAMASI YOK

İşy erlerine yapılacak kira zammı oranında ise sınırlama bulunmuyor. Mayıs ayı kira artış oranı yüzde 59,64 olarak belirlendi. Böylece kira kontrat süresi mayıs ayında dolan işletme sahipleri kiralarında tavan zammı yüzde 59,64 olarak uygulayacak.

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 17 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 4 bin 250 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 21 bin 250 TL

12 AYLIK TÜFE'YE GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLANSAYDI

Mevcut Kira Bedeli: 17 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %59,64

Kira Artış Tutarı: 10 bin 139 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 27 bin 139 TL

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