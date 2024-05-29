CDS 4 yılın en düşüğünde

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), son 4 yılın en düşük seviyesine indi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin risk primindeki gerilemeye işaret ederek, "Risk primimizi gösteren CDS, son 4 yılın en düşük seviyesinde" değerlendirmesinde bulundu. Son bir yılda risk primindeki iyileşmenin, gelişmekte olan ülkelerde ortalama 50 baz puan iken, Türkiye'de 400 baz puanın üzerinde olduğuna dikkati çeken Şimşek, paylaşımında "Uyguladığımız doğru politikalarla düşen risk primi hem kamunun hem özel sektörün dış borçlanma maliyetlerini azaltırken, dış finansmana erişimini de kolaylaştırıyor" ifadesine yer verdi. Türkiye'nin CDS'i dün itibarıyla 266 baz puan civarında seyrediyor.



ŞİMŞEK: DÜNYA BUNUN ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Bakan Şimşek, çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınması için dünya genelinde çalışma yürütüldüğünü belirterek, şöyle konuştu: "Türkiye'de faaliyette bulunan çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınması yönünde düzenleme yapılması kaçınılmaz. Aksi halde ülkemizin almadığı vergi bir başka ülke tarafından alınacak."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN