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Bod'room' farkı

Bodrum’da otel fiyatları dudak uçuklattı. 1 hafta oda kahvaltıt atile 1 milyon lira para isteyen otel bile çıktı. Avrupa’da aynı hizmete 3’te 1 fiyat istendiği görüldü...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 07:02
Bod’room’ farkı

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Bodrum sezonu hızlı açtı. Hem otel hem yeme-içme fiyatları dudak uçuklattı. Lahmacun- ayranın 950 liraya, makarnanın 3 bin liraya, bir top dondurmanın 250 liraya satıldığı Bodrum'da otel fiyatları da rekora koştu. Öyle ki, iki kişilik 1 hafta tatil için 1 milyon lira isteyen otel bile çıktı. Üstelik de sadece oda+kahvaltı için...

İSPANYA'DA 300 BİN TL
Bu fiyatlarla Bodrum, Avrupa'nın ünlü tatil merkezlerine fark attı. Avrupa'da yarı fiyatına, hatta 3'te 1 fiyatına lüks tatil yapmanın mümkün olduğu görüldü. İspanya'nın ünlü adası Mayorka'da lüks otellerde 1 hafta her şey dahil tatil 300-350 bin liraya yapılabiliyor. Yine İspanya'nın ünlü tatil merkezi İbiza'da en pahalı otelde 1 hafta tatil 468 bin lira. 200-300 bin lira aralığında bir tutara da 1 hafta 2 kişi lüks otellerde tatil yapılabiliyor. Fransa'da da benzer tablo görülüyor. Paris Disneyland Oteli'nde 1 hafta tatile 335 bin lira isteniyor. Ayrıca Dubai'nin 7 yıldızlı ünlü Burj Al Arab otelinde 7 gece odakahvaltı tatil yapmanın maliyeti ise 290 bin lira...

ANTALYA YÜZDE 80 DOLDU!
Antalya'da Kurban Bayramı tatili için şimdiden ulaşılan yüzde 80'e varan doluluk oranları, geçmiş yıllarda Haziran'da görülmeyen konaklama sayısına bu sene ulaşılacağını gösteriyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, "Bayram rezervasyonları çok iyi. Çok iyi giden dış pazarın yanı sıra iç pazarda da ciddi hareketlenme olacak. Bayram tatili dolu dolu geçecek, turizme de doping etkisi yaratacak" dedi.

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