KİT’lerde harcama kısılacak! İkinci mali önlemler paketi geliyor: 4 alanda yapısal reformlar içeren teklif için çalışma başlatıldı!

AYNI KİŞİ OLAMAYACAK

Kamu İktisadi Teşekkülleri (KİT) yönetimlerinde yapılacak değişiklikle yönetim kurulu başkanı ile genel müdürün aynı kişi olması uygulamasına son verilecek. Böylece hem harcamalara kısıtlama gelecek hem de hesap verilebilirlik artacak.

İSTİSNALAR SINIRLANACAK

Vergi mevzuatındaki istisnalar gözden geçiliyor. Yapılan çalışma ile sayıları artan birçok alandaki vergi istisnaları kaldırılacak. AK Parti kurmayları, "Vergi mevzuatında bakıldığında çok sayıda muafiyet, istisna var. Bunların büyük bölümünün ekonomiye bir katkısı olduğu düşünülmüyor. Maliye bürokrasisi şu anda, bir tarama yapıyor. Hangileri kaldırılacak, hangileri devam edecek. Hepsine bakılıyor" değerlendirmesinde bulundu.





KAMU İHALE KANUNU DEĞİŞECEK

Sabah'ta yer alan habere göre, Kamu İhale Yasası'nda yapısal bazı düzenlemeler gündeme gelecek. Değişiklik ile kamu harcamalarında şeffaflık, denetim ve tasarrufun daha da artırılması hedefleniyor. Bu alandaki düzenlemelerin aynı bir teklif olarak verilmesi de gündeme alındı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN