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KİT'lerde harcama kısılacak! İkinci mali önlemler paketi geliyor: 4 alanda yapısal reformlar içeren teklif için çalışma başlatıldı!

Hükümet ikinci paket için çalışmaya başladı. Kamu İktisadi Teşekkülleri'nin (KİT) harcamalarına kısıtlama gelecek, vergide istisnalar sınırlanacak, ihale kanunu değişecek.

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 07:00 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 07:00
KİT’lerde harcama kısılacak! İkinci mali önlemler paketi geliyor: 4 alanda yapısal reformlar içeren teklif için çalışma başlatıldı!

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı tasarruf tedbirlerinden sonra ikinci paket için de çalışma başlatıldı. 4 alanda yapısal reformlar içeren teklif Meclis tatile girmeden yasalaştırılacak.

4 ALANDA DÜZENLEME
Ekonomik programın tasarruf ile ilgili bölümü genelge, yönetmelik ya da Cumhurbaşkanı kararı ile hayata geçiriliyor. Ancak bazı düzenlemeler için yasa değişikliği gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yasal düzenleme gerektiren konularda çalışmalara başladı. Önümüzdeki günlerde ilgili bakanlıklar ve AK Parti grubu yeni bir torba yasa teklifi hazırlayacak.

Çalışma yapılacak konular 4 ana başlık altında toplanıyor. Bunlar arasında, kayıt dışı ekonomi ile mücadele, Kamu İhale Kanunu, KİT yönetimlerinin yapısının değiştirilmesi, vergi yasalarındaki istisnaların sınırlandırılması bulunuyor. Ekonomik düzenlemeleri içeren torba yasa teklifi hazırlanıp, TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Meclis tatile girmeden teklifin yasalaştırılması hedefleniyor.

AYNI KİŞİ OLAMAYACAK
Kamu İktisadi Teşekkülleri (KİT) yönetimlerinde yapılacak değişiklikle yönetim kurulu başkanı ile genel müdürün aynı kişi olması uygulamasına son verilecek. Böylece hem harcamalara kısıtlama gelecek hem de hesap verilebilirlik artacak.

İSTİSNALAR SINIRLANACAK
Vergi mevzuatındaki istisnalar gözden geçiliyor. Yapılan çalışma ile sayıları artan birçok alandaki vergi istisnaları kaldırılacak. AK Parti kurmayları, "Vergi mevzuatında bakıldığında çok sayıda muafiyet, istisna var. Bunların büyük bölümünün ekonomiye bir katkısı olduğu düşünülmüyor. Maliye bürokrasisi şu anda, bir tarama yapıyor. Hangileri kaldırılacak, hangileri devam edecek. Hepsine bakılıyor" değerlendirmesinde bulundu.



KAMU İHALE KANUNU DEĞİŞECEK
Sabah'ta yer alan habere göre, Kamu İhale Yasası'nda yapısal bazı düzenlemeler gündeme gelecek. Değişiklik ile kamu harcamalarında şeffaflık, denetim ve tasarrufun daha da artırılması hedefleniyor. Bu alandaki düzenlemelerin aynı bir teklif olarak verilmesi de gündeme alındı.

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