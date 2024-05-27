27-31 Mayıs HALKA ARZ takvimi! Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? Horoz Lojistik, Yiğit Akü, Altınkılıç, Alcas, Meysu, Zen...

27-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan halka arzlar, yatırımcılar için önemli bir fırsat olabilir. Hangi şirketlerin bu süreçte halka arz edileceği ve talep toplama tarihlerinin netleşmesiyle birlikte, yatırımcılar bu fırsatları değerlendirmek için harekete geçebilirler.