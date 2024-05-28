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Alışverişi akşam yaptık: E-Ticaret ikiye katlandı, 1.85 trilyon lira ile rekor kırdı

Türkiye’nin e-ticaret hacmi 2023’te yüzde 115 artarak 1.85 trilyon liraya ulaştı. Alışverişler en çok 18.00- 00.00 saat aralığında gerçekleştirilirken; ayakkabı, cep telefonu, airfryer, meyve/sebze ve hamburger sektörlerinin satış şampiyonları oldu...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 07:00
Alışverişi akşam yaptık: E-Ticaret ikiye katlandı, 1.85 trilyon lira ile rekor kırdı

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Ticaret Bakanlığı, Türkiye'de e-ticaretin fotoğrafını çekti. "e-Ticaretin Görünümü Raporu"na göre; ülkemizin e-ticaret hacmi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 115.15 artarak 1.85 trilyon lira oldu. İşlem sayısı da aynı dönemde yüzde 22.25 yükselişle 5.87 milyar adet olarak gerçekleşti. e-ticaret hacminin genel ticaret hacmine oranı 2019'da yüzde 10.1 iken, geçen yıl yüzde 20.3'e ulaştı. e-ticaret hacminin bu yıl 3.4 trilyon lira, işlem sayısının 6.67 milyar adet olacağı öngörülüyor. İşte rapordan bazı satır başları...

233 MİLYAR TL'Sİ BEYAZ EŞYA
e-ticarette en büyük payı 233 milyar lira ile beyaz eşya ve küçük ev aletleri sektörü aldı. Bu sektörü 135 milyar lira ile elektronik, 127 milyar lira ile giyim, ayakkabı ve aksesuar izledi.

559 BİN İŞLETME VAR
Türkiye'de e-ticaret yapan işletme sayısı geçen yıl itibarıyla 559 bin 412'ye ulaştı. Pazar yerlerinde e-ticaret faaliyeti yürüten işletme sayısı ise 540 bine yaklaştı. Kendi sitesinden veya mobil uygulamasından e-ticaret faaliyetinde bulunan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ne (ETBİS) kayıtlı işletmelerin sayısı 35 bini aştı.

EN ÇOK İŞLEM KASIM'DA
İşlem hacminde geçen yıl en yoğun dönem, kampanyaların etkisiyle, Kasım ayı oldu. Söz konusu ayda e-ticaret hacmi, yıl genelindeki aylık ortalamaların yüzde 50 üstünde seyretti. Bu dönemde, 24 Kasım Öğretmenler Günü en yüksek işlem yapılan günlerden biri olarak kayıtlara geçti.

HARCAMADA 29 YAŞ İLK SIRADA
En fazla harcamayı 29 yaşındaki tüketiciler gerçekleştirirken, en çok alışveriş mobil uygulamalardan yapıldı.

6 SAATLİK DİLİMDE ALDIK
e-ticaret harcamalarının saat aralıklarına göre dağılımına bakıldığında ise, yüzde 43 ile en fazla sayıda işlem 18.00-00.00 arasındaki 6 saatlik zaman diliminde gerçekleştirildiği görüldü.

EN ÇOK NE ALDIK?
Sektörlere göre en çok alınan ürünler sırasıyla şöyle;

Giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörü: Ayakkabı, gömlek, mont ve ceket, pantolon, elbise.

Elektronik sektörü: Cep telefonu, dizüstü bilgisayar, televizyon, ağ sistemleri, masaüstü bilgisayar.

Beyaz eşya ve küçük ev aletleri sektörü: Airfryer ve fritöz, klima, mutfak ve yemek aletleri, çamaşır makinesi, buzdolabı.

Gıda ve süpermarket sektörü: Meyve ve sebze, çay ve demleme içecek, et, deniz ürünleri ve yumurta, kahve.

Yemek sektörü: Hamburger, kebap, pizza, pide, döner, tatlı, dondurma.

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